Ante líderes mundiales, Petro aseguró que Colombia desmanteló subsidio a la gasolina

El presidente Gustavo Petro denunció este viernes durante su participación en la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28), que la “barbarie y el genocidio” que se está cometiendo contra el pueblo palestino es un ejemplo de lo que le espera a los países del Sur Global ante la crisis climática. Además, también afirmó que Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas y que el país ha desmantelado el subsidio a la gasolina.



“Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta, pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco”, aseguró Petro.

En su declaración también destacó que el país ha desmantelado el subsidio a la gasolina y que se busca prohibir el fracking.

Además resaltó que Colombia ha alcanzado un 70 por ciento de su matriz energética limpia, que ha aportado disminuyendo a la deforestación de su selva amazónica en un 70 por ciento con sus propios recursos y que espera la unidad de los países del sur en torno a salvar la vida en el planeta y la existencia humana.

“Hemos propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir del derecho internacional, de hacer vinculantes los planes de las COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada”, señaló.

Fenómeno de El Niño Archivo El Tiempo

“Barbarie y el genocidio”

En un discurso muy duro contra los países desarrollados y contra la actuación de Israel en su conflicto contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, el mandatario colombiano vinculó directamente el daño ambiental causado por las emisiones de carbono “de los que más tienen” con las masacres indiscriminadas que, según dijo, se están cometiendo sobre el territorio palestino.

La situación climática actual, dijo, está causando un "vaciamiento de población del Sur y su marcha al Norte", ante una enorme "desigualdad social frente al consumo de carbono".

"¿Qué pasará con ese éxodo, que pasará con la democracia, qué pasará con el derecho internacional, con la humanidad?...Os invito a imaginar una combinación de hechos, la proyección de la crisis climática en cinco o diez años y el actual genocidio palestino. ¿Están desconectados esos hechos?", dijo.

Así, apunto que esa misma "barbarie" que hoy se ve en Palestina, es la que espera al Sur "si los portadores de la riqueza del norte intensiva en consumo de carbono" no permiten "apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas que romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la vida humana en el planeta".

"Y será de forma desigual, y las mayoría de las víctimas estarán en países que emiten poco CO2. Sin transferencias de riquezas Norte-Sur, tendrán menos agua e irán al norte (...). El éxodo será de miles de millones. Ese éxodo tendrá respuestas, que ya podemos ver en el ascenso de las extremas derechas en los países ricos. Hitler golpea en los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar", añadió.

Así, habrá "violencia, la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro climático". Para evitar ese futuro, Petro señaló que no hay otra "alternativa que la unidad de los pobres y su lucha", que en el caso climático pasa por el multilateralismo, hacer vinculantes los planes de la COP y planificar una transición "a la economía descarbonizada".

EFE