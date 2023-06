Pérdida de dinero en la Caja de Retiro de las FF. MM.: claves del caso

Un mal negocio inmobiliario y la pérdida de más de medio billón de pesos tienen en el ojo del huracán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), la entidad encargada de realizar el pago de la pensión a los militares.



El caso se dio a conocer luego de que la Contraloría General de la República presentará los resultados de una auditoría realizada a la Cremil. El reporte realizado por el órgano de control reveló que los daños al patrimonio público superan los 570 mil millones de pesos.



Un proyecto inconcluso

La Contraloría explicó que la Caja de Retiro cedió a un fideicomiso el derecho real de dominio de 14 lotes para el desarrollo del proyecto denominado Plan Parcial de Renovación Urbana ‘El Pedregal’, el cual estaría ubicado en la calle 100 con carrera 7ª en Bogotá y contaría con dos torres y un centro comercial.



Con este negocio, Cremil recibiría a cambio 16.819 metros cuadrados de oficinas comerciales correspondientes a la Torre 2 y 289 parqueaderos para su administración. Sin embargo, el proceso se llevó a cabo sin exigir ninguna garantía y el proyecto hasta la fecha se mantiene inacabado.



El contrato se realizó en el 2015 con la Administración América Centro de Negocios, cuyo vocero fiduciario es Itaú, bajo el título de Aldea Proyectos.



De hecho, y de acuerdo con el contralor delegado para el Sector Defensa y Seguridad, Luis Eduardo Parra, la obra debió entregarse en agosto de 2019 y de la torre hasta el momento solo están puestos los cimientos.



Por otro lado, la entidad destacó que, además de un primer daño patrimonial de 543.643’757.115 pesos por la pérdida de los lotes, se determinó una segunda pérdida de 34.169’466.716 pesos por las multas adeudadas por el promotor inmobiliario Aldea Proyectos a Cremil, desde el 21 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.



De esta manera, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no solo no recibió lo acordado sino que tampoco se ha recibido el dinero de las multas por el incumplimiento de la obligación principal pactada.



El órgano de control señaló que el error tuvo origen en el modelo de negocios escogido por Cremil para materializar la inversión, por lo que al no solicitar una garantía real del proceso, se torna imposible recuperar el más de medio billón de pesos de recursos públicos.



Por su parte, a través de un comunicado, Cremil resaltó que el contrato de compraventa y el Plan Parcial de Renovación Urbana ‘El Pedregal’ tienen vigencia hasta el 2024.



La respuesta del presidente Petro



Frente a este caso, el mandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter solicitando a las autoridades correspondientes intervenir para investigar la situación.



“La pérdida de medio billón de pesos del fondo para asignaciones de retiro de miembros de la fuerza pública debe ser investigada a profundidad”, señaló en su escrito.



La pérdida de medio billón de pesos del fondo pera asignaciones de reriro de miembros de la fuerza pública debe ser investigado a profundidad



Buscaré reunión con la contraloria para mirar posibles altermativas de recuperación de los dineros. https://t.co/s5AAWwH37C — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2023

El jefe de Estado también indicó que buscará reunirse con la Contraloría para analizar las posibles alternativas para la recuperación del dinero.



