Qué pasa con quejas por posibles irregularidades en preconteo de votos

La ONG Misión de Observación Electoral (MOE), que hizo seguimiento de las elecciones del pasado domingo en Colombia, denunció este jueves que hubo "comportamientos claramente atípicos" en el conteo de los votos que podrían haber desfavorecido al izquierdista Pacto Histórico, que fue la fuerza más votada.



La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró en una rueda de prensa que hubo "comportamientos claramente atípicos del número de mesas que no recibieron votos del Pacto Histórico", ya que tiene mucho mayor porcentaje de mesas donde no recibió un solo voto que los otros seis partidos o coaliciones que también consiguieron representación parlamentaria.



Sin embargo, Barrios aseguró que "es completamente prematuro hablar de fraude electoral", ya que se debe tener la información definitiva de los escrutinios -lo publicado hasta ahora es el preconteo, que suele ser fiable- "para poder determinar si hubo o no manipulación de los resultados electorales".



La MOE sí denuncia que han detectado "múltiples errores en las actas electorales", como a la hora de diligenciar los formularios de registros de voto, con sumas incorrectas y "hasta casos de manipulación" que han sido reconocidos públicamente y están siendo corregidos en el escrutinio definitivo de la Registraduría.



Pero el error más grande, según esta ONG, que acompañó el proceso electoral y ahora el preconteo, son los "comportamientos atípicos" en los sufragios del Pacto Histórico, que consiguió 16 curules en el Senado (2,3 millones de votos) y 25 en la Cámara de Representantes (2,5 millones de votos).



"Lo razonable es que en la medida que más votos tenga, en menos mesas de votación no se van a encontrar votos para una organización política", explicó Barrios, pero "estas reglas no se cumplen de manera particular en el Pacto Histórico".



Para el Pacto Histórico, en el 25,6 % de las mesas "no se encontró un solo voto", mientras que en el caso del Partido Conservador (con 2,2 millones de votos, el segundo más votado) ese porcentaje disminuye al 3,4 % y en el Partido Liberal (tercero con 2 millones de votos) es del 3,1 %. El Pacto Histórico está liderado por el candidato presidencial Gustavo Petro, que desde el lunes denunció estas irregularidades e incluso habló de "fraude electoral".



Petro aseguró que "se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al Senado que no fueron reportados", por lo que estarían llegando a tres millones de votos en la Cámara Alta. Por su parte, Alirio Uribe, electo por este partido a la Cámara de Representantes, apuntó que hay "539.473 votos que no habían contado" en esta Cámara, por lo que sacarían "más de 20 curules".



"Es muy grave lo que pasó el 13 de marzo", aseguró este jueves Uribe, quien apuntó a que un formulario para rellenar el número de votos "estaba mal hecho y generó confusión".



RESPUESTA DE LA REGISTRADURÍA

La Registraduría informó hoy que el escrutinio definitivo para el país va por el 90,86 % en el Senado, por el 90,79 % en la Cámara de Representantes y en el 95,81 % en las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP) donde se eligieron los 16 curules para víctimas del conflicto.



Cuando se llegue al 100 % de las mesas escrutadas, rendirá un informe público, y los candidatos, testigos electorales o apoderados podrán reclamar por escrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los casos previstos, como cuando haya errores aritméticos de suma de voto o frente al escrutinio de los jurados, agregó la Registraduría.

Por su parte, el registrador Nacional, Alexander Vega, le dijo a El Tiempo que los candidatos que fueron elegidos en las consultas populares, tendrán un plazo de cinco días, después de que sean notificados, para inscribirse con su fórmula vicepresidencial.



En este sentido, solo hasta este viernes 18 de marzo se conocerán los resultados oficiales de las consultas interpartidistas. Vega, igualmente, dijo que los resultados del preconteo solo son informativos y que por eso se publicaron los resultados de los formularios E14 para que los candidatos pudieran ver los resultados.

Con información de EFE*