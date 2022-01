Qué pasa si no alcanzó a inscribir su cédula para las elecciones

Hasta el jueves 13 de enero estuvieron habilitados los puntos de la Registraduría y su plataforma virtual para la inscripción de cédulas. Desde el 13 de enero del 2021 se abrió esta posibilidad para quienes desearan votar en las elecciones legislativas.



En total 2.611.750 cédulas fueron inscritas desde la fecha de apertura hasta ayer, de acuerdo con reporte de la Registraduría.



En comparación con las elecciones de Congreso del 2018, se registró un aumento del 35% en el número de ciudadanos inscritos.



Ahora bien, la inscripción solo era necesaria si usted deseaba cambiar el lugar de votación porque cambió de lugar de residencia o busca otro más cercano.



En caso de no necesitar ningún cambio y haber votado en elecciones anteriores, no debía inscribir su cédula de nuevo.



¿QUÉ PASA SI NO LOGRÓ INSCRIBIR SU CÉDULA?



En caso de no haber inscrito su cédula y no estar inscrito en un puesto de votación, no podrá efectuar el voto en las elecciones al Congreso. En estos casos, su cédula todavía no hace parte del censo electoral de la Registraduría.



"Esto aplica para todas aquellas personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral", de acuerdo con la entidad.



Ahora bien, con su documento de identidad podrá verificar si tiene designado un lugar y mesa de votación en la página oficial de la Registraduría. En caso de tener alguna asignación, podrá votar con normalidad.



Consulta del lugar de votación Registraduría Nacional del Estado Civil

Las personas que obtuvieron su cédula después de 1988, ingresaron automáticamente al censo electoral y quedaron habilitadas para votar en algún puesto cercano a su lugar de residencia.



En caso de no estar registrado y querer participar en las elecciones presidenciales del 2022, la plataforma abrirá un nuevo periodo de inscripción que va hasta el 29 de marzo.



