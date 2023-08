Cambios en Mi Casa Ya, la polémica en la política Petro

El panorama de ventas de vivienda ha ido en declive desde alcanzar su pico máximo en ventas en enero de 2022, con 19.593 unidades comercializadas, según cifras de la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol.



No obstante, el ritmo en descenso cobró mayor fuerza desde la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro (agosto de 2022), pues, un mes después, las cifras de comercialización de vivienda descendieron por debajo de la media de los últimos tres años, es decir 12,900 unidades comercializadas.



Esta dinámica, para el año 2023, ha representado una disminución mes a mes, de manera anual, de más del 50% de las ventas.



Incluso, para el último mes registrado, junio de 2023 se vendieron 7.678 unidades habitacionales, mientras que para el mismo periodo de 2022 fueron 20.267, es decir, se presentó una reducción del 62,1%.



En el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que son el 70% de las ventas del sector, la caída ha sido aún más pronunciada. Para el sexto mes del año se vendieron 5.211 unidades, mientras que en el mismo periodo de 2022, la cifra fue de 15.047, lo que representa una caída de 65,3%.



Esta disminución, según el gremio podría estar ligada a la decisión del Gobierno del cambio de condiciones en el programa Mi Casa Ya que apalancaba al segmento.



El Ministerio de Vivienda incorporó el sistema del Sisbén para saber la vulnerabilidad del hogar y fijó unas reglas para delimitar las personas que podían acceder a este alivio financiero, pues deben contar con una calificación igual o inferior a D11 para hogares urbanos y D20 para hogares rurales.



La polémica al respecto radicó en aquellos hogares que estaban esperando este subsidio en el 2023 como último requisito para la firma de las escrituras de sus inmuebles, y que debido a este cambio, quedaron en el limbo.



Según Camacol, se trataría de más de 53.000 hogares hasta el mes de mayo que estarían en esta situación.



Además, señalan que cada año se demandan más de 80.000 de estos alivios y el Gobierno estipuló como meta la entrega de 200.000 en los cuatro años en el mandato lo que deja significa asignar cerca de 50.000 al año.



Ante esto, el Gobierno aseguró que el cambio en el programa tiene como fundamento atender a los hogares más vulnerables, ese es corazón del programa, por lo que debe garantizarse que los recursos lleguen a esos hogares.



Además, reconoció que los recursos de la cartera son finitos y la intención del programa no es cubrir toda la demanda de VIS.



Así mismo, señala el Ministerio de Vivienda, que, a diferencia de otros Gobiernos, no se está asignando sin tener los recursos, sino que por el contrario, estos son garantizados, por lo que los hogares beneficiados sí podrán con estos recursos al momento de la entrega de su inmueble.



No obstante, el gremio constructor señala que el ritmo de asignación no es tan rápido, por lo que los hogares pueden estar viendo problemas en sus entregas. Y a fin de año podría presentarse un trancón similar en la entrega de los alivios.



Sin embargo, la apuesta más grande en materia de vivienda del Gobierno es el subsidio de Cambia Mi Casa, un programa diseñado a reducir el déficit cualitativo de vivienda, el cual brindará condiciones dignas a los hogares.



Son más de 400.000 subsidios los proyectados a asignar durante este Gobierno y serán alivios de hasta un tope de 21 Salarios Mínimos Legales Vigentes.



Al igual que con el programa MCY, la asignación de estos recursos será mediante el herramienta del Sisbén, que permite identificar si las viviendas cuentan con todas las condiciones de vulnerabilidad requeridas y priorizarlas. El puntaje para este caso debe ser igual o inferior a C18.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

TWITTER: @PAULA1GB

Periodista Portafolio