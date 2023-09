Las peticiones de actores de la salud en restructuración de reforma

Después de la decisión que se tomó en la Cámara de Representantes sobre crear una subcomisión para estructurar el texto de la reforma a la salud del sistema colombiano, los diferentes actores celebraron la determinación y expresaron la voluntad de participar en la mesa de diálogo.



En el marco de la rueda de prensa del Pacto por una Mejor Salud se plantearon diferentes iniciativas para avanzar en el diálogo sobre el sistema de salud. Entre esas, el director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, declaró que se pretende revisar la gobernanza de recursos de la salud y también la atención primaria.



Destacó que el pacto firmado por más de 80 asociaciones y actores del sistema no solo pretende revisar o llevar a cabo temas de financiación, sino destacar el talento humano y los desarrollo de infraestructura. “Nuestro propósito es ver cómo podemos dialogar en esas mesas basados en la evidencia y con un propósito constructivo”, afirmó.



Por otra parte, se destacaron los objetivos de establecer la salud como derecho fundamental, así como consolidar las conversaciones que se orienten a la garantía de una mejor atención para los pacientes. También, mostrar la voluntad de participar en las mesas que congregan a los agentes relevantes del sistema y valorar la disposición del Gobierno sobre la financiación y flujo de los recursos.



En esta materia, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), aseguró que el Pacto se firmó como un ejercicio valioso de los actores, con el que no se pretende imponer una posición, sino en congregar una mesa técnica, análisis dentro del diálogo y dar mejoras a lo que necesita la salud del país. “Atendemos y recibimos con buen ánimo el llamado de la Cámara”, reiteró.



Así mismo, la hermana María Inés Delgado, representante de los pacientes y directora de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, manifestó que “nos alegramos de que se haya hecho esta apertura del diálogo y de mesas de concertación. La salud no tiene ideología ni partido político, es un derecho de todos los colombianos”. Añadió que hay incertidumbre en los pacientes y que “se pierde la esperanza que el sistema mejore”.



Dentro del pronunciamiento, también participó Álvaro Molina, representante de los usuarios, quien explicó que la salud es el objetivo común de todos los actores, por lo que la creación de la subcomisión “es un espacio que concita al diálogo y del cual los usurarios queremos hacer parte para fortalecer y mejorar el sistema. Es de resaltar que llevamos un año lleno de incertidumbre”.



A su turno, Henry Mauricio Gallardo, director de la Fundación Santa Fe, indicó que es contundente la razón del pacto, por lo que “proponemos una conversación más abierta y nos ponemos a disposición para servirles”.

No solo las EPS

A pesar de los anuncios que se han hecho en torno a la situación financiera de las EPS, los participantes del Pacto por una Mejor Salud, resaltaron la revisión de los recursos que hacen parte del funcionamiento de la salud del país.



Frente a esto, Bruce Mac Master explicó que los grandes temas (como la financiación) requieren de estudio ya que es “importante que los recursos llegue a los prestadores pronto y que no haya restricción”, por lo tanto, aseveró que no se debe llegar al riesgo de que las entidades no presten los servicios.



Agregó que este es el momento más importante para el sistema y requiere de “madurez y sensatez”.



Por otra parte, se llevó a cabo la conversación sobre la reforma que planea el Gobierno, además de otras situaciones en torno al sistema. Frente a esto, Augusto Galán, reflejó el interés que tienen los actores de que en medio de la construcción del proyecto de ley este tenga una participación ciudadana, por lo cual aseguró que “necesidad de que esa reforma tenga el debate que requiere”.



De la misma manera, Galán argumentó que hay particularidades en las dificultades de las EPS, sin embargo, dijo que no solo se trata de las EPS Sanitas, Sura y Compensar que expusieron sus retos, sino de una situación que se está agravando en todo el sistema.



A su turno, la hermana Delgado declaró que sobre el anuncio de estas entidades, “los que más tenemos temor sobre las EPS somos nosotros. Eso nos tiene preocupados, por la salud de tantas personas, pero también vemos la razón, porque si no hay dinero, ¿cómo nos van a atender?”.



También, el representante de los usuarios expuso que el problema no se encasilla en las tres entidades, sino que evidencia los problemas que tiene el sector.



“Que se hayan sentado a sincerar las cifras es un avance. Lo que sabemos es qué hay una desfinanciación del sistema, la incertidumbre es grande para todas las EPS y para los usuarios”, dijo Molina.



Finalmente, el director de la Fundación Santa Fe, destacó que es necesario gestionar y equilibrar la incertidumbre que hay en torno al sistema. “Tenemos un conversación abierta sobre el largo plazo y cuál es la reforma del futuro”, puntualizó Gallardo.

Los otros llamados de los actores del sistema de salud

Si bien el diálogo es el punto más importante de las peticiones que hacen los representantes del Pacto por una Mejor Salud, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, indicó que es muy importante que el Gobierno esté revisando la suficiencia de la UPC, además de los presupuestos máximos, teniendo en cuenta que, “esa discusión es la voluntad de más importante para los pacientes. En razón de su incertidumbre se ha incrementado la demanda, hecho que también toca mirarlo”.



Adicionalmente, resaltaron que ya le fue enviada una carta al presidente de la Cámara de Representantes, destacando la iniciativa que “es necesaria”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio