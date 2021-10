¿Qué política monetaria seguirá el Banco de la República?

Tras cinco años, la junta directiva del Banco de la República dio inicio este jueves a un nuevo ciclo alcista en su tasa de referencia, pues en su reunión de política monetaria aprobó, cuatro votos a tres, elevar en 25 puntos básicos, hasta 2%, la tasa de interés. Quienes no votaron a favor de este incremento buscaban un cambio de 50 puntos básicos.



De acuerdo con Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital, la decisión de Emisor estuvo en línea con lo que esperaba la mayor parte de los economistas en el mercado.



No obstante, aseguró que el movimiento fue menor a lo que estaba implícito en el mercado de renta fija, donde los operadores de mercado esperaban algo cercano a los 50 puntos básicos de incremento, en particular, considerando que varios bancos centrales de al región han venido aumentando su tasa a este ritmo.



“Vale la pena decir que Colombia ha tenido presiones inflacionarias algo menos fuertes que en otros países de la región, explicadas principalmente por factores temporales. Dicho eso, vale la pena resaltar que la decisión fue muy dividida, cuatro votos a favor del incremento de 25 puntos básicos, que se materializó, y tres votos a favor de 50 puntos básicos de incremento”, dijo.



Y añadió que esto quiere decir que hacia adelante el ritmo de incremento de tasas va a ser muy dependiente del comportamiento de la inflación y en particular de sus expectativas, las cuales se mantienen bastante ancladas.



“Reconocemos que los riesgos sobre la inflación son al alza en la medida que seguimos viendo cuellos de botella a nivel mundial, precios de transporte altos, crisis de semiconductores, entre otras razones, que pueden llevar a una inflación más alta a lo esperado”, precisó y al tiempo añadió que la economía sigue mostrando un comportamiento más favorable del demostrado anteriormente, tanto así que el Banco de la República espera un crecimiento de 8,6%.



“Mantenemos nuestra proyección de que la tasa del Banco llegará a los 2,50% al final del año y 3,75 % a final de 2022, pero la decisión a futuro serán datadependiente a la inflación”, puntualizó.



Al respecto, Sergio Olarte, economista principal de Colpatria, señaló que el argumento de la decisión es una economía mucho más reactivada y en mejor forma entorno a los niveles prepandemia; y un empleo que por fin comenzó a reaccionar a partir de agosto de este año.



Sobre cómo se dividió la votación respecto al porcentaje de aumento en la tasa de interés, Olarte explicó que “esto quiere decir que estos tres miembros están viendo, primero un crecimiento más sostenido lo cual es una buena noticia para la economía, pero también pueden estar viendo una inflación que se puede estar demorando mucho más en normalizarse, recordemos que la inflación está por encima del rango meta del Banco de la República”.



Finalmente, indicó que “hacia futuro lo que vemos es que nos están avisando con esa votación dividida que en octubre, si la inflación continúa alta, seguramente van a subir otro medio punto porcentual a 2,50 %, de ahí en adelante, definitivamente el ritmo de subida de tasas de interés va a depender de cómo le vaya a la inflación y al crecimiento, pero nosotros seguimos pensando que la subida de tasas de interés seguirá gradual y se mantendrá baja por un tiempo bastante prolongado”.



