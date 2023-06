¿Quién reemplazará a Laura Sarabia como jefe de gabinete?

A 16 días de la renuncia de Laura Sarabia como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, el puesto todavía se encuentra vacante.

Por el momento, no se tiene certezas sobre quién va a ser la persona que ocupará este cargo, pues Sarabia, quien fue la mano derecha del primer mandatario, se encargaba de ser el puente de interlocución entre Petro y el gabinete, además de ser la encargada de coordinar el itinerario del presidente.



Los candidatos para asumir el cargo de jefe de despacho de Petro son: Jorge Rojas (embajador en Bélgica), Daniel Rojas (director de la Sociedad de Activos Especiales), Augusto Rodríguez (director de la Unidad Nacional de Protección) y Andrés Hernández (cónsul en México).



Entre ellos, el director de la UNP parece ser el candidato con más opciones, teniendo en cuenta la amistad que ha tenido con el presidente, pero dentro del entorno de la Casa de Nariño se dice que no sería conveniente dada la alta importancia de la tarea de depuración que se encuentra desempeñando en su actual cargo.



El nombre del embajador Rojas, dadas las circunstancias, volvió a tomar fuerza, pues, al igual que el anterior candidato, es del círculo de confianza del presidente. A Hernández, entre tanto, se le ha visto por el palacio presidencial durante los días de tensión generado por el caso que involucró a Sarabia con el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti.



A pesar de que se estén barajando estos nombre, se advierte desde el palacio que no hay nada en firme. Desde la Casa de Nariño se asegura que no se ha pensado en ningún candidato y que las tareas de la exjefe de gabinete las asumirá Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), de forma interina.



Desde el entorno de González se confirmó que este haría las tareas que desarrollaba Sarabia, pero con un perfil más bajo.



