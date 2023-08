Quién es quién en escándalo que involucra al hijo del presidente Petro

El último escándalo de corrupción de Colombia tiene nombre propio: el de Nicolás Petro Burgos, y por ende el de su padre, el presidente Gustavo Petro. Sin embargo en los dos días de audiencias que se desarrollaron en el búnker de la Fiscalía, se han dicho muchos otros nombres.



La imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro ha revelado una trama compleja donde hay nombres que van desde conocidos narcotraficantes a gente cercana al presidente, que trabajó con él en la campaña del pasado año.



Estos son algunos:



1. DAYSURIS VÁSQUEZ "Days" es la exesposa de Nicolás Petro o esposa, pues aún no se divorciaron legalmente. Ella es también es investigada y la Fiscalía le imputa los posibles delitos de lavado de activos y violación de datos personales.



Todo comenzó con ella en marzo pasado cuando reveló en una entrevista con la revista Semana los "chanchullos" de su expareja en la gestión de fondos para la campaña de su padre, el presidente Petro, y los motivos para esas revelaciones nacieron de los celos, pues Petro Burgos espera un bebé de una de sus amigas, Laura Ojeda.



2. LAURA OJEDA Todo saltó por los aires cuando Nicolás empezó una relación sentimental con Laura, la amiga de su esposa, que ahora está embarazada de ocho meses, y "Days" amenazó con que "sabía cosas" de la campaña presidencial de Petro.



Según reveló este martes la Fiscalía, Vásquez habría accedido al teléfono de Ojeda e investigado hasta conseguir datos como su actividad laboral, bienes de su propiedad, consultas de procesos en la Fiscalía y registro de llamadas entrantes y salientes entre el 1 de septiembre al 13 de diciembre de 2022 y por eso le imputó la violación de datos personales.



3. EL "HOMBRE MARLBORO" Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, conocido como "El hombre Marlboro", es la persona que según lo revelado habría dado dinero a Nicolás Petro y que queda por determinar si se quedó en sus manos o alguna suma acabó en la campaña de su padre.



Recibe su nombre de la gran fortuna que amasó con el comercio de cigarrillos y licor de contrabando.



Fue elegido senador en 1994, el mismo año en que las autoridades de EE.UU. afirmaron que hacía parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos. Fue capturado en el 2002 y extraditado a EE.UU. un año después, donde fue condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico y fue liberado en 2021, antes de cumplir la totalidad de la pena impuesta por un juez del Distrito Federal de Columbia.



4. EL HIJO DEL "TURCO" Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como "Turco" Hilsaca, es otro polémico empresario que aparece en escena porque su hijo Gabriel podría haber dado dinero a Nicolás Petro. I



nvestigaciones de la Fiscalía relacionan al "Turco Hilsaca con organizaciones criminales entre las que están grupos paramilitares y mafias de corrupción administrativa, por lo que ha estado preso en varias oportunidades.



El "Turco" fue capturado en 2009 cuando se le vinculó con un cuádruple asesinato en Cartagena, pero fue dejado en libertad luego de ocho meses por falta de pruebas.



En 2010 volvió a la cárcel al ser señalado por varios jefes paramilitares de colaborar con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en el 2014 lo volvieron a detener por otro asesinato. Todas las veces salió libre.



5. MÁXIMO NORIEGA Máximo Noriega, amigo de Nicolás y Daysuris, es dirigente del Pacto Histórico, partido de Gobierno, en el Atlántico, el departamento caribeño que es escenario de toda esta trama.



Noriega era candidato a la gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico hasta la pasada semana cuando le retiraron el aval tras la detención de Petro Burgos.



6. ARMANDO BENEDETTI Fue la mano derecha de Petro en la campaña electoral, y cuando llegó a la Presidencia lo nombró embajador en Venezuela.



Sin embargo, Benedetti, un conocido político con mucha influencia en el Atlántico y sus clases políticas, salió de ese puesto hace dos meses tras un escándalo con la exjefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia.



En este otro escándalo, que brotó por un robo de un maletín con dinero en la casa de la exjefa de gabinete, se conocieron unos audios en los que Benedetti amenazaba a Sarabia con revelar la supuesta financiación irregular de la campaña de Petro, por lo que se entiende que podría conocer lo que estaba sucediendo con Nicolás en el Atlántico.



7. RICARDO ROA Es el actual presidente de la estatal Ecopetrol y fue el gerente -y por tanto responsable- de la campaña de Petro, de quien es muy cercano.



La oposición ya ha pedido su renuncia al frente de la petrolera, pues si se comprueba que hubo financiación irregular, él sería el que tendría que responder.



8. OTROS NOMBRES Este jueves la Fiscalía mostró un documento donde aparecen muchos otros nombres, desde la esposa del presidente, Verónica Alcocer, a exministros como Alfonso Prada (que fue el portavoz de la campaña y luego ministro de Interior) o Maria Isabel Urrutia (medallista olímpica en halterofilia y exministra de Deportes).



Además en el gráfico, donde las implicaciones de cada uno no han sido probadas, también aparecen Sarabia, el ministro de las TIC Mauricio Lizcano o congresistas como Agmeth Escaf o Pedro Flórez.



EFE