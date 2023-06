Por qué las reformas sociales no se incluyeron en sesiones extras

Con la expedición del decreto 0999 del 20 de junio de 2023, el Gobierno Nacional convocó al Congreso sesiones extraordinarias, las cuales se llevarán a cabo entre el 22 y el 24 de junio.



La normativa establece cuáles serán los proyectos que se discutirán en estas jornadas. Entre los que se incluyen la adición presupuestal y la iniciativa que determina los lineamientos para definir el número de diputados en las asambleas departamentales.



Sin embargo, ha llamado la atención que dentro de esa agenda no se contempla la continuación del trámite de las reformas sociales del Ejecutivo.



¿Por qué no se incluyeron las reformas?

De acuerdo con Carlos Prieto, profesor y miembro del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, el motivo por el que no se tuvieron en cuenta la reforma a la salud y la pensional en las sesiones extras estaría relacionado con la complejidad de los temas que abordan.



En el caso del proyecto pensional, el experto destaca que el debate en torno a esta iniciativa no se enfoca tanto en los asuntos normativos, sino en la sostenibilidad financiera que tendría el modelo de pensiones que se está planteando, en los recursos que el sistema maneja y en la configuración de los derechos pensionales.



“Si es por sacar un texto normativo eso se aprueba en un momentico, pero no es aprobar el texto normativo. Es cuál es el impacto que tiene y más cuando se trata de reconocer derechos prestacionales que tienen un costo, en cómo se hace para que ese coste sea asumible para cumplir con el propósito de la universalidad”, señaló.



Pensiones Federico Puyo. Archivo EL TIEMPO

Por el lado de la reforma a la salud, Prieto señala que, si bien la propuesta se mantiene en curso, requiere de un análisis más profundo cuya premisa debería partir en la construcción de un modelo que se base en la prevención y no necesariamente en la atención.



Teniendo eso en cuenta, el experto explica que al requerir un debate más profundo, el Gobierno estaría tomando las cosas con más calma para de esta manera poder hacer ajustes en modelos que ya son funcionales.



“Hay que hacer muchos ajustes, claro que sí, pero por ponernos a minar lo que ya hay, entonces vamos a descuidar aquello que sí merece atención y yo creo que ese debe ser el punto de reflexión que debe guiar el debate en esos proyectos”, agregó.



Lo que dicen desde el Gobierno

El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, explicó en su momento que esta decisión se planteó para poder concentrarse en otros proyectos relacionados con la composición del Legislativo y la adición presupuestal.



En cuanto a las reformas, el Mininterior señaló que "desde el Gobierno tenemos que concentrarnos para que en este mes, a través de diálogos parlamentarios, en Cámara y Senado, asegurar las mayorías que haga menos tormentoso el paso de las reformas sociales y que, a partir del 20 de julio, podamos entrar con gran entusiasmo a terminar las que ya iniciaron y en el caso de la laboral y la de educación arrancar para poder completar ese póquer de las 4 reformas sociales que necesita el país".



Tanto la reforma a la salud como la pensional fueron aprobadas en su primer debate en el Congreso. Con el fin del primer periodo de la legislatura, el trámite de ambos proyectos se retomaría después del 20 de julio.



PORTAFOLIO