El presidente Petro asumió la responsabilidad de lo que está pasando con las EPS

El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes a la solicitud hecha por Compensar EPS para retirarse voluntariamente del Sistema de Seguridad Social en Salud por su grave situación financiera.



(Lea: ¿Podrían negar la solicitud de liquidación de Compensar EPS?: esto dice Supersalud).

En su cuenta de X, el mandatario colombiano reaccionó a un comentario hecho por Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, quien dijo que la culpa de la crisis no es culpa de Petro si no del sistema que no es sostenible.

Al respecto, el jefe de Estado dijo que la solicitud voluntaria hecha por Compensar EPS a la Supersalud “nos da la razón”.

(Vea: Qué pasará con los usuarios de Compensar EPS, tras su solicitud de liquidación).

“Un sistema de aseguramiento financiero en salud es insostenible. Por eso en los años pasados se liquidaron 100 EPS. Ahora tendrá que liquidarse Compensar por su propia solicitud. Transformar la EPS de aseguradoras en gestoras de salud, las hace dejar de tener los requisitos de las aseguradoras financieras y con otras funciones a las actuales, pueden seguir existiendo en un modelo de salud mixto”, dijo Petro.

Así mismo, volvió a criticar al Congreso por haber evadido su responsabilidad en reformar la ley, “dejándose llevar del sectarismo dañino y está a punto de dejar de establecer los pasos de esta transición”.

Según el mandatario, los congresistas han demorado casi dos años la discusión, agotando un tiempo vital.

(También: Qué pasará con los usuarios de Compensar EPS, tras su solicitud de liquidación).

Presidente Gustavo Petro Presidencia

“Es por esto que el Gobierno ha tenido que intervenir. Claro que Compensar podría ser transformada, con nuestra ayuda, en una gestora y salvarla. Liquidarla significa que dejará sus deudas en una proporción sin pagar y que sus afiliados tendrán que pasar a otra EPS que posteriormente también quebrará. Esa ha sido la historia del sistema de salud durante este siglo”, agregó Petro.

De acuerdo con el jefe de Estado, “ahora la derecha se mueve hacia destruir la intervención del Gobierno. Esto no tendría otra consecuencia que la liquidación total del sistema o algo peor.; la quiebra del Estado. Este gobierno no lo va a permitir”.

En su comentario, el presidente Petro dijo que su Gobierno sabe para dónde va y como mejorar el sistema se salud al pueblo colombiano.

(Además: Compensar EPS solicita su liquidación del Sistema de Seguridad Social en Salud).

“La Constitución otorga al Gobierno la facultad de reordenar el sistema y es lo que estoy haciendo, asumo la total responsabilidad, mis funcionarios solo siguen mis indicaciones. Los aliados de un reordenamiento hoy es necesario que se organicen con rapidez; son las mismas clínicas, consultorios y hospitales a los que las EPS, les deben recursos, es el mismo personal de salud que no ha tenido estabilidad laboral, son los pacientes que deben ser hoy los ejes del ordenamiento todo debe girar alrededor de ellos y ellas, y es la ciudadanía en general. Les solicito no dejarnos solos”, concluyó el mandatario.

PORTAFOLIO