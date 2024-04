'La crisis sigue': Mininterior, tras caída de la reforma a la salud en el Congreso

Con nueve votos a favor y cinco en contra, la reforma a la salud se hundió en el Congreso. En la sesión de este miércoles 3 de abril, las mayorías de la Comisión Séptima del Senado le dieron el visto bueno a la archivación del proyecto del gobierno Petro.



La iniciativa, que completaba 12 meses de trámite en el Legislativo, planteaba en 152 artículos una serie de ajustes al actual sistema de salud, cuyo modelo se mantiene vigente en el país desde la aprobación de la Ley 100 en 1993.

Tras la caída de la propuesta, varias figuras presentes en la Comisión se pronunciaron frente a lo que simboliza una derrota para el Ejecutivo en la promoción de su agenda de reformas sociales.

Una de esas voces es la de Carlos Manuel Meisel Vergara, senador por el Centro democrático, quien celebró la decisión. "Esta reforma tuvo suficientes audiencias públicas, tuvo suficiente socialización, tuvo suficientes debates para poder respaldar la decisión que hoy toma esta mayoría de la Comisión. En mi humilde sugerencia, en cualquier proyecto que venga en el futuro, bienvenido sea, pero que el Gobierno tenga por lo menos la voluntad de no imponer, de no imponer por encima de las voces de consenso y de las preocupaciones de todo un país, sus propias ideas y sus propias creencias", señaló.

Por su parte, la congresista Paloma Valencia se dirigió al presidente Gustavo Petro en sus declaraciones, haciendo énfasis en el desconocimiento del mandatario de que "este es un Estado de Derecho con límites y con una separación de poderes".

Valencia además agregó que "quiero decirle, señor Presidente, que una apelación contra la decisión de la mayoría en la Comisión no es procedente, porque la plenaria no puede suplantar las comisiones. Imagínese que en todas las comisiones, cada vez que se negara un proyecto, entonces simplemente se desconociera la comisión y se llevara a plenaria. Eso es un irrespeto con la comisión y con los senadores".

Por otro lado, la congresista Catherine Juvinao señaló que "esta reforma a la salud no mejora absolutamente nada de lo que promete resolver y yo lamento mucho que los representantes del Gobierno no pudieran zanjar la distancia entre el diagnóstico de los problemas del sector salud, que todos compartimos, esa no es la discusión, sino cómo las propuestas incluidas en la reforma iban a apuntar a solucionar esos problemas en concreto".

El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco y el ministro de Saludo, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la votación de la reforma de la salud Archivo El Tiempo

El senador por el Pacto Histórico Ferney Silva señaló que, junto con otros parlamentarios del mismo partido, solicitarán una apelación.

A esa declaración se suma la del congresista Omar Restrepo, del partido Comunes, quien expresó: "Hoy no triunfo la democracia, triunfo la democracia de las EPS. Triunfo la democracia de los privilegiados en este país. Enterraron la esperanza de quienes votaron por un Gobierno para que resolviera lo que otros en más de 200 años han generado".

La reacción del Mininterior

Luego de que se diera a conocer la decisión, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó que no entendía el porqué del archivo de la reforma a la salud en lugar de darle apertura al debate.

El titular de la cartera también indicó que "El Gobierno insistirá de mil maneras, con las normas vigentes podemos hacer algo, pero no todo. Probablemente, la reforma fue larga y farragosa. Pudimos hacerla de forma más entendible, centrarnos en los 5-6 puntos claves".

El ministro también hizo una invitación para que se encuentren los caminos que permitan hacerle frente a los problemas que existen en el sistema de salud. "La crisis está ahí y hay que encontrarle una salida. Tenemos que encontrar una salida: Colombia necesita una reforma a la salud", agregó.

