'El Congreso cumple sus funciones constitucionales': reacciones a propuesta de Petro

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ha abierto las puertas del debate.



La idea fue puesta sobre la mesa por el mandatario durante una intervención en el barrio Puerto Resistencia, en la ciudad de Cali, y se planteó en un contexto en el que el panorama de las reformas sociales (a la salud, pensional y laboral) que promueve el Gobierno en el Congreso es incierto.

"Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se ve arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia", destacó Petro.

Ante estas declaraciones, varios sectores se han pronunciado frente al tema y han cuestionado la propuesta del jefe de Estado.

Por el lado de los comerciantes, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que este mensaje podría verse como un acto de intimidación hacia los congresistas derivado del lento avance de los proyectos de reforma en el legislativo.

“Los colombianos elegimos en las urnas un Congreso como garante de la democracia y la institucionalidad en representación del pueblo, que somos todos. El hecho de que no aprueben las reformas presentadas, no quiere decir que vaya en contravía de lo que quieren los ciudadanos”, expresó el líder gremial.

Cabal también señaló que la no aprobación por parte del Congreso de las reformas presentadas por el Ejecutivo "no justifica, de manera alguna, la convocatoria de una constituyente y menos a 28 meses de terminar su mandato, cuando los tiempos y procedimientos exigidos por la ley no le alcanzan".

A través de su cuenta de X, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también se pronunció respecto al llamado del primer mandatario. Restrepo hizo énfasis en que las instituciones no existen para apoyar lo que quiera el gobernante de turno, sino para garantizar el sano ejercicio de la democracia y del respeto a la independencia de los poderes públicos.

"Se necesita respetar las decisiones de las distintas instituciones en su papel particular, porque ellas representan la democracia. El gobernante de turno no es quien interpreta exclusivamente lo que quiere el pueblo. Lo hace el legislativo y lo hace el judicial también y en ese diálogo independiente de poderes se expresa la democracia", destacó en su texto.

El exministro también indicó que el país no necesita una asamblea constituyente "porque la democracia en Colombia es suficientemente madura como está concebida y ha sabido y sabrá interpretar y reflejar lo que necesita el país".

NO PRESIDENTE !! Las instituciones no existen para apoyar lo que quiera el gobernante de turno, sino para garantizar el sano ejercicio de la democracia y del respeto a la independencia de los poderes públicos.



Por su parte, el economista Mauricio Reina, en un análisis realizado para Red Más Noticias, explicó que el argumento que exponía el Presidente era engañoso, puesto que "la Constitución Política de Colombia establece la división de poderes y en esa división le corresponde al Congreso, en su leal saber y entender, evaluar los proyectos de reforma, sea cual sea. Lo que está haciendo el Congreso en este momento es cumplir sus funciones constitucionales, no hay ninguna inaplicación de la Constitución".

En ese sentido, destacó que, como lo han venido abordando varios analistas, la razón de fondo detrás de esta iniciativa podría ser que el mandatario esté destapando sus cartas con miras a una reelección.

De la misma manera, indicó que el proceso para llevar a cabo una asamblea de este tipo no es fácil. En un inicio se requería que tanto el Senado como la Cámara aprobaran una ley para convocar la votación de una constituyente. Una vez aprobada sería necesaria una votación popular para definir si se lleva a cabo o no,

