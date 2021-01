“Gracias amigo”: Líderes reaccionan a la muerte de ministro de Defensa

Archivo particular

A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Iván Duque le contó al país la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de 69 años, a consecuencia de la covid-19.



“Colombianos, con profundo dolor y tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo”, dijo el presidente Duque en una declaración al país.



“Gracias amigo; gracias compañero; gracias Ministro; gracias Carlos Holmes Trujillo. Su vida fue el reflejo más puro de vocación y servicio público. Con María Juliana, mis hijos y todo el Gabinete acompañamos a su familia en este momento tan doloroso para todos”, agregó el presidente, quien dedicó estas palabras a quien también ejerció como canciller en los primeros quince meses de su Gobierno.



Así mismo, el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de condolencias a la familia del ministro Trujillo García y lo recordó de esta manera:



“Parte el alma el fallecimiento del Ministro Carlos Holmes Trujillo, me deja en tremenda orfandad, su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas. Alba Lucía y familia querida, sin palabras”, expresó el líder del Centro Democrático.



Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos manifestó: “Lamento mucho la muerte de Carlos Holmes Trujillo. Fue amigo, trabajamos juntos y a pesar de nuestras diferencias últimamente, fue siempre un gran señor y un gran servidor público. Mis sinceras condolencias a toda su familia”.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribió: Infinito vacío deja la ausencia de

Carlos Holmes Trujillo. Gran patriota, hombre de Estado, decente y servidor público sin tacha y eficaz. Su amor por Colombia lo llevó a entregar toda su existencia. Se fue en excelente ser humano. Abrazo a Alba Lucía y su familia. QEPD".



Mientras tanto, Gustavo Petro envió un mensaje de condolencia a la familia del ministro Carlos Holmes Trujillo: "La controversia y el contradictor debe tener como base común, el respeto por su vida. Mis condolencias a su familia", dijo.



El presidente del Consejo Gremial Nacional, Julián Domínguez, lamentó a nombre de los 29 gremios del país el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. "Se ha ido un líder y una gran promesa por un mejor país", expresó. "Carlos Holmes Trujillo es la mejor muestra de una persona que en el mundo de lo público, lo académico, la diplomacia, ejerció con excelencia su magistratura".



En esa línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), lamentó profundamente el fallecimiento del Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García, y del Presidente de la Confederación General de Trabajadores CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra.



“Profunda tristeza me produce la partida de Carlos Holmes Trujillo, un gran ser humano, un colombiano comprometido con el país, un buscador de soluciones, un tendedor de puentes, un gran ejemplo en muchos frentes. En lo personal pierdo un gran amigo”, manifestó el Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.



Asimismo, la Asociación Colombiana de Gas Natural lamentó la partida del ministro Carlos Holmes Trujillo quien demostró un gran compromiso por la seguridad del sector energético y fue un aliado la industria desde sus diferentes posiciones en el gobierno Nacional.



“Enviamos un mensaje de solidaridad a su familia, al Gobierno nacional y a todos sus amigos. Nos entristece la noticia de su muerte y le deseamos paz en su tumba” afirmó Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturga





GRAN PÉRDIDA DEL SINDICALISMO



Los líderes del país también reaccionaron a la muerte del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, a través de mensajes de condolencia en la que expresaron su solidaridad por el fallecimiento del líder sindical.



El presidente Duque señaló: “Expreso mi dolor por el fallecimiento de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Fui amigo y admiré su lucha por el bienestar de los trabajadores. Forjamos consensos y nos respetamos en el disenso. Mi solidaridad a su familia, y los acompañamos en esta dolorosa situación”.



Por su parte, el expresidente Santos dijo que el sindicalismo colombiano perdió a uno de sus mejores líderes. “Julio Roberto Gómez fue un gran defensor de los trabajadores, ecuánime, responsable y una gran persona. Mis sinceras condolencias a toda su familia”.



Finalmente, el líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, escribió en sus redes sociales: "Ha muerto Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General de Trabajadores. Muchas veces trabajamos juntos otras veces nos distanciamos. Siempre el objetivo fue la defensa del pueblo trabajador. QEPD".