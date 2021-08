Reactivación consciente y sostenible, claves de Ceballos para 2022

A través del movimiento social Transformado y Uniendo a Colombia, el precandidato presidencial Miguel Ceballos quiere impulsar la reactivación económica del país de manera consciente y sostenible.



En el marco del Congreso Empresarial Colombiano, Ceballos expuso lo que sería su plan de gobierno el cual concentraría esfuerzos en la seguridad del país.

“Lo primero para reactivar la economía sigue siendo la seguridad, no estamos en una situación de gran paraíso en seguridad, está regresando la extorsión, está regresando todos aquellos esquemas de crimen organizado en todos los rincones del país”, dijo.



De igual forma, dijo que el concepto de seguridad será integral, es decir,

seguridad física, alimentaria, pero también seguridad frente a los actores que no dejan trabajar a los empresarios y colombianos.



No obstante, recalcó que un país que exige seguridad también debe exigir respeto y dignidad por la Fuerza Pública. “Sin seguridad y autoridad no podemos. Deben ir de la mano para el desarrollo económico sostenible del un país”, anotó.



Estamos planteando un movimiento social que se llama Transformando y Uniendo a Colombia, teniendo en cuenta que la transformación la debemos hacer los ciudadanos. Los gobiernos discutimos políticas públicas, pero esas no transforman realidad, son los ciudadanos las que las transforman.



Cuando nostros queremos transformar la economía y con reactivación consciente y también sostenible.



En lo que tiene que ver con los temas macroeconómicos, señaló que la expansión monetaria por la que está pasando el país en este momento debe estar acompañada de la consciencia de no superar la meta de inflación.



En ese sentido, indicó que debe haber una relación entre desarrollo económico, sostenibilidad y educación. ”Nuestros jóvenes y empleados necesitan de calidad en el empleo y empleo de calidad, que dependen de la calidad de la educación”, precisó.



Y agregó que la calidad de la educación en Colombia es mala y no ha mejorado. “Las pruebas saber tienen que ser diferenciales, para carreras técnicas, tecnológicas y para profesionales, pero que los jóvenes no queden por fuera”, puntualizó.



Finalmente, indicó que en el país existen todavía grandes retos logísticos, de movilidad de mercancías y de agroindustrias.





PORTAFOLIO