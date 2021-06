Optimismo y críticas, panorama de la reapertura en ciudades del país

En medio de la preocupación y las críticas de los expertos del sector salud por lo que podría ser una mayor presión a las altas cifras de contagio por coronavirus, las principales ciudades del país empezaron una mayor reapertura de sus economías.

Barranquilla, una de las elegidas como piloto de la reactivación, abrió las puertas del estadio Metropolitano para el partido Colombia-Argentina, con un aforo limitado y en medio de extremas condiciones de seguridad para evitar alteraciones de orden público por parte de manifestantes del paro nacional.



Alrededor de la sede deportiva volvieron los tradicionales vendedores informales que comercializan camisetas y banderas para los hinchas autorizados para ingresar.

Al amparo del Decreto Nacional, el alcalde Jaime Pumarejo, expidió la Resolución No. 01 de 2021, que autoriza “la realización de eventos de carácter público y privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos y deportivos, además de la reapertura de discotecas y lugares de baile, siempre acatando las normas de bioseguridad expedidas por el Gobierno Nacional y local”.



(Vea: Así se vivió la reapertura del fútbol al público en Colombia).



Según esta norma, se permitirá un aforo máximo del 25% de la capacidad de la infraestructura donde se realice el evento, siempre que la ocupación de camas UCI se mantenga inferior al 85%.



Si la ocupación de camas UCI supera el 85%, no se permitirán los eventos de carácter público o privado que superen las 50 personas. Además, para estos eventos se deberá cumplir con el distanciamiento físico de mínimo 1 metro de distancia.



Entre lo dispuesto, está que las discotecas, lugares de baile y salones de eventos, además de los establecimientos que no estén inscritos en plataforma, deben registrar sus protocolos de bioseguridad en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y las autoridades locales.



(Lea: Lanzan estrategia para reactivar la construcción en Bogotá).



El Alcalde ha dicho que celebra la posibilidad de que se abra paso a la recuperación del empleo y “las cosas que nos dan vida”, sin perder de vista que hay que hacerlo de “una manera responsable y midiendo muy bien los riesgos”.

Panorama en el estadio Metropolitano durante el partido entre Colombia y Argentina. Vanexa Romero. EL TIEMPO

MEDELLÍN Y BOGOTÁ



Medellín inició también la reapertura dentro de lo que llamó un “nuevo pacto” por la recuperación social y económica, con la pretensión de devolver 15.000 empleos, es decir, el 50% de los puestos de trabajo que se perdieron en la capital de Antioquia desde el comienzo de la pandemia.



(Lea: Bogotá reabre: qué se puede hacer y qué no desde este martes).



“Iniciamos un proceso de reactivación segura. Ya se acaban los toques de queda en Medellín”, expresó el alcalde Daniel Quintero, citado por la agencia 'EFE'.



Esta reapertura permite a unos 3.000 establecimientos comerciales, entre restaurantes, gastrobares y bares, abrir sin restricciones.



Con eso, la ciudad se prepara para el Festival Internacional del Tango, que será al aire libre entre el 24 y 30 de junio, mientras que las ferias Colombiamoda y Colombiatex activarán sus pasarelas y stands del 27 al 29 de julio.



(Vea: ¿Por qué se decide reabrir en medio de pico de contagios?).



En Bogotá, por su parte, los empresarios y comerciantes empezaron a operar sin las restricciones que les aplicaron por meses las autoridades.



La secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, dijo que la capital se reactiva con vacunación, cuidado y compromiso.



“Este paso lo da la ciudad de manera consciente y preparada. El sector productivo ha hecho la tarea”, trinó la funcionaria en respuesta al concejal Rolando González, quien manifestaba su apoyo a la decisión.

Estoy segura que la ciudadanía va a mantener los cuidados y protocolos necesarios para que todo salga bien COMPARTIR EN TWITTER

LAS CRÍTICAS



Alrededor del inicio de la reapertura económica en las ciudades, surgieron las voces de preocupación en la comunidad científica por hacerlo en medio de altas cifras de contagios y muertes por el virus que ha generado el colapso del sistema hospitalario.



En una declaración pública, la comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud advirtieron que es inoportuno e inconveniente flexibilizar las medidas de control para prevenir la expansión del virus.



(Vea: Fedesarrollo dio ideas para reforma tributaria y plan de reactivación).



El “momento actual es el menos oportuno para iniciar una apertura económica en el país”, dijeron.



Por su parte, el Ministerio de Salud ha sostenido que la mejor medida para contener la pandemia es que no sigan las marchas porque, a su juicio, esa es la causa del aumento de casos y muertes.



PORTAFOLIO