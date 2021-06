¿Por qué se decide reabrir en medio de pico de contagios?

Desde el primero de junio, el Gobierno Nacional le abrió la puerta al país para que, con protocolos de bioseguridad, los distintos sectores productivas volvieran a operar sin las restricciones que han caracterizado el manejo de la pandemia en Colombia. Sin embargo, la pregunta que queda es ¿por qué impulsar una reapertura en medio de otra ola de contagios?

Por un lado, el Ministerio de Salud, a través del Decreto 580 y la Resolución 777 de 2021, reguló la reactivación económica segura del país. Según el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, aunque seguimos en pandemia, la reapertura es posible por dos situaciones específicas.



Lo que se está planteando en este momento es una apertura segura con unas condiciones que nos permitan ir graduando, en la medida que crece la vacunación

“Uno es para aquellas ciudades que están por encima del 85% de ocupación UCI, donde las medidas restrictivas continuarán, y otro para aquellas que vayan disminuyendo por debajo del 85%”.



La situación es diferenciada, según el ministro, porque la misma epidemia en el país se ha comportado de forma distinta por ciudades. De hecho, dice Ruiz, los territorios de la región Caribe ya pasaron o se encuentran en descenso del tercer pico, y ahora la gran afectación actual está en el centro del país y se espera que se extienda hacia el sur, en los próximos días.



“Lo que se está planteando en este momento es una apertura segura con unas condiciones que nos permitan ir graduando, en la medida que crece la vacunación y en la medida que las ciudades van pasando ese tercer pico”, aseguró Ruiz.



Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud.

Ahora bien, otro de los llamados que han hecho sobre la necesidad de reabrir la economía es de varios centros de estudio y economistas, como la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), que en varios escenarios ha resaltado la necesidad de hacer un cambio de la estrategia para contener el pico de contagios.



“Las consecuencias de las medidas restrictivas han recaído de manera desigual sobre la población más vulnerable y, pese a observar cierres en las brechas de mortalidad tras el levantamiento de la cuarentena nacional, estas persisten si miramos los datos por grupos de edad. Insistimos en reemplazar las restricciones, de beneficios inciertos y efectos adversos muy claros, por estrategias comunitarias-pedagógicas”.



(Vea: Comité del Paro convoca a una ‘toma de Bogotá’ el próximo 9 de junio).



Atendiendo esos llamados y reconociendo que la pandemia ha afectado, sobre todo, el desempeño de la economía, el consumo, ha incrementado el desempleo y sumó a 3,5 millones de personas en condición de pobreza, las principales ciudades del país, como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, se están preparando para reabrir.



La primera en anunciarla fue Bogotá, pese a que en este momento tiene una ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 95%. De acuerdo con Claudia López, alcaldesa de la ciudad, si bien se puede pensar en que la medida es “absolutamente contradictoria”, esta se sustenta en la crisis económica y social del país.



“Debemos encontrar el mejor equilibrio entre atender el estallido social sin abandonar la protección de la vida y el cuidado, que ha sido nuestra prioridad el último año”, dijo López, quien agregó que escogieron el 8 de junio “suponiendo que esa semana las tensiones y las movilizaciones comienzan a aliviarse y el Gobierno y el Comité del Paro dejan de dilatar la mesa de concertación”.

Bogotá anunció que empezaría su reapertura el próximo 8 de junio.

Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, manifestó que “en la actualidad estamos mucho más pobres de lo que estábamos antes de la pandemia y por eso nos vemos obligados a tomar medidas de choque para atender las necesidades de la comunidad”.



OTRA OLA DE CONTAGIOS



Ahora bien, para el Minsalud, si bien el retorno de las actividades en las distintas ciudades es positivo, no quiere decir ni que la enfermedad ya se fue del país o que no se pueda tener un cuarto pico en Colombia.



“La afectación continúa, pero también en la medida que logremos vacunar, avanzar y terminar la fase 1 de vacunación. De estas tres etapas iniciales donde estamos con las personas más vulnerables, podremos tener, seguramente, una afectación con menor índice de mortalidad”, dijo Ruiz y agregó que será clave que cada persona siga los protocolos de bioseguridad.



Por su parte, María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, apuntó que “la situación económica del país está tan complicada que hay que abrir y a eso hay que sumarle que no se ha solucionado el conflicto social”.

Eso fue lo que nos complicó el tercer pico, y eso es lo que hay que quitar de la ecuación actual, porque ha resultado mortal

