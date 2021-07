Las recomendaciones que la CIDH le hizo a Colombia por las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó sus recomendaciones a Colombia tras las observaciones en Bogotá, Cali, Popayán, Buga y Tuluá, en una misión que finalizó el pasado 10 de junio en la que revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial durante las protestas contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.



La comisión recomienda que en Colombia se separe a la Policía del Ministerio de Defensa para garantizar la preservación de la seguridad con un enfoque ciudadano y no militar. Además, señaló que la respuesta del Estado durante las jornadas se caracterizó “por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal”.



De acuerdo con el presidente Iván Duque, en Colombia no se puede relativizar ni atenuar ni llamar “cortes de ruta” a los bloqueos que hubo en el marco de las protestas.



El mandatario apuntó que esas actitudes solo buscan ejercer presión y que tienen detrás claros intereses políticos.



“Es importante hacer reflexiones sin ambages frente a temas como los bloqueos. No empecemos a atenuarlos. No los llamemos ‘cortes de ruta’. No tratemos de relativizar lo que son en realidad. Porque lo que busca es la afectación de los derechos de los demás y, en una democracia, nadie necesita afectar los derechos de los demás”, dijo Duque.



