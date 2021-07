6.000 empleos recuperados con la apertura de bares en Bogotá

Después de haber cumplido 15 meses de cierre y de un primer semestre de 2021 en el que funcionaron con varias restricciones, Asobares entregó un balance positivo de este primer mes de reapertura autorizada en Bogotá.



Estos primeros 30 días, en los que se permitió la apertura controlada y vigilada de 816 establecimientos cuyos protocolos de bioseguridad han sido aprobados por la Secretaria de Desarrollo Económico y Secretaria de Salud, se recuperaron alrededor de 3.000 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos, en su mayoría jóvenes entre los 18 y 29 años.



La ampliación de horarios para los gastrobares hasta la 1:00 a.m. “ha permitido paulatinamente un aumento tímido en ventas y en nuevos empleos, sin que aún éste sea el escenario ideal”.



En línea con lo anterior, el gremio agregó que, con los horarios actuales, apenas se está cubriendo la sostenibilidad de gastos operacionales, pero aún falta recuperación para solventar el endeudamiento acumulado de tantos meses de cierres, restricciones y operación a medias.



“Celebramos decisiones de la Alcaldía, como la de no cobro durante 2021 para los gastrobares que participan en la estrategia 'Bogotá, a cielo abierto'. Ahora los pasos siguientes para poder avanzar en una verdadera recuperación son alcanzar horarios normales de operación y la reactivación del Sello Seguro, política pública que mitigue nuestro más fuerte reto después de haber superado los meses de cierre por pandemia y los casi 2 de paro y manifestaciones, y que es la oferta en aumento que la ciudad ha vivido de espacios clandestinos e ilegales”.



La continuidad y celeridad en los procesos de vacunación y el cuidado corresponsable de los ciudadanos en todos los espacios de convivencia, en el día y la noche, permitirá la reactivación social y económica de todos.



Finalmente, Asobares destacó que “con espacios seguros de esparcimiento para los ciudadanos y con el cumplimiento de todas las medidas solicitadas, esperamos una certeza de permanencia de esta apertura que permita apuestas a generación de nuevos empleos y tributos para la ciudad”.



