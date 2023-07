Ejes de reforma a la educación no recogen necesidades del sector

La reforma de educación se suma a los proyectos de ley que busca fomentar y aprobar el gobierno de Gustavo Petro. En este sector específicamente se busca modificar la Ley 30 de 1992 que fundamenta la educación superior en Colombia y que según lo dicho por el Ministerio de Educación a este medio, el documento se presentará el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República.



Los planes que se tienen son el financiamiento de las instituciones de educación superior; aumentar la cobertura y la política de gratuidad; así como dignificar el trabajo de los profesores, fortalecer la infraestructura educativa y llevar educación superior a los territorios que más lo requieren.



De acuerdo con la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, el primer eje de la reforma será modificar el carácter de la educación, es decir, que pasará de una visión a ser un derecho fundamental. Asimismo, se pretende fortalecer el bienestar universitario y además establecer el impacto del conflicto armado en este sector.



Ahora bien, según los expertos consultados por Portafolio, a pesar de que ya se están estableciendo los ejes y claves de la reforma aún no hay un documento o un borrador que determine cómo será el proyecto.



Con base en esto, Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, le dijo a Portafolio que frente al cambiar el cálculo de cómo se hace el giro a las instituciones oficiales es un tema clave que se debe abordar, “aunque no se sabe cómo va a quedar”.



Adicionalmente, manifestó que determinar la educación como un derecho fundamental, “el papel lo aguanta todo pero desafortunadamente en Colombia las necesidades sociales son muy grandes incluyendo este sector. Esto implicaría que el Gobierno tenga recursos suficientes para dar esta garantía del derecho a toda persona que quisiera acceder a la educación”.



Por su parte, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, afirmó que siempre es positivo que exista una reforma a la educación superior, sin embargo, manifiesta que es clave que un proyecto de ley que responda a las reales necesidades del sistema. Es decir, a la innovación, al emprendimiento, a las nuevas tecnologías, a la internacionalización, a la virtualización, entre otras.



“En ese orden de ideas, el centro de atención que nos han señalado es que esta ley de educación superior es para hablar de derechos. Que bueno que habláramos no solamente de derechos sino también de deberes, porque es que el sistema educativo forma en derechos y forma en deberes también”, dijo Restrepo.



Problema en educación

Ambos expertos señalaron que la reforma no solo debe pensarse para el nivel superior, sino para el sector en general. En este caso, Luz Karime Abadía asegura que “intentar que haya mayor acceso a educación superior sin corregir las fallas en el sistema en los niveles anteriores, no tiene sentido. Si uno ya está mal preparado desde el colegio, va a ser muy difícil que la universidad pueda realmente nivelar a los jóvenes”.



De igual forma, Restrepo explicó que hoy la educación superior necesita crecer en acceso y en cobertura y para eso se necesitan nuevas formas de financiación al sistema.



“Creo que los lineamientos se quedan cortos respecto a las nuevas necesidades y sobre todo de las tendencias de la educación superior en Colombia y en el mundo. No recoge la totalidad de necesidades del sector”, dijo el rector.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio