¿A qué se refería Petro al decir que la reforma a la salud 'ya se puso en marcha'?

En medio de un discurso en Ayapel, Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que la reforma a la salud, proyecto de ley virtualmente hundido en el Congreso de la República, "ya se puso en marcha".

"La reforma a la salud ya comenzó, estos son los CAP, puestos de salud con equipos que ustedes están viendo ya actuando, van a haber 70 equipos en todo el sur de Córdoba, ya están financiados y actuando, lo que significa que ya estamos implementando el sistema preventivo porque estos equipos deben ir a los hogares permanentemente a vigilar el estado de salud de las personas para prevenir o atender a tiempo y no cuando sea tarde", dijo el primer mandatario.



A pesar de que la suerte de este articulado parece estar decidida a no prosperar, las declaraciones del jefe de Estado han generado varias incógnitas.



Armando Neira, en un análisis para EL TIEMPO, aseguró que "el presidente tiene enormes dificultades para sacar en el Legislativo su propuesta que, sin duda, mayor costo político le ha dado a pesar de que desde la Casa de Nariño se insiste en no darle certificado de defunción: 'Para nada vamos a retirarla', reiteran".

Cabe recordar que en la Comisión Séptima del Senado, se llevó a cabo la firma de una ponencia negativa a este proyecto de ley para poder hundirlo. Este fue suscrito por ocho legisladores, además de contar con la manifestación verbal de otro voto a favor de archivar la reforma.



Según Neira, la declaración del presidente se da tras la cancelación de un desayuno, previsto para este lunes, con los senadores que firmaron el archivo del proyecto y en el que se esperaba convencerlos de lo contrario.



"De entrada, sin embargo, la situación no le era favorable al presidente. Varios de los congresistas que integran la Comisión VII rechazaron la invitación, en algunos casos, o no la habrían confirmado, en otros", asegura el experto.

Dentro de la lista de congresistas que firmaron la ponencia negativa está Norma Hurtado, senadora del partido de la U, así como una bancada del partido Centro Democrático, quienes dijeron: "El Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada públicamente por el presidente Petro para este lunes 18 de marzo. Consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la reforma a la salud, debe dársele trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado"



Sin embargo, Petro tendría las herramientas para poner en marcha la reforma, y estas serían hechos puntuales como discursos favorables hacia el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Esto se pudo evidenciar en Ayapel, donde el alcalde del municipio cordobés, Hugo Armando Pinedo, destacó la labor del encargado de la cartera de Salud del país.



“Tiene un extraordinario ministro de Salud, que ha acogido a Ayapel con los equipos básicos. Aquí hay una representación de los equipos básicos; estamos llegando al territorio: casa a casa, barrio a barrio”, dijo el mandatario local.

Según Neira, esta no es la primera vez que el presidente pone sobre la mesa argumentos para decir que su propuesta puede aplicarse por otras vías.



Menciona que el 23 de febrero, durante la ceremonia de posesión de los nuevos directores del Dapre, DNI, Supersalud e Invima, el presidente Petro anunció que “una de las EPS privadas, de las mejores, que no está en la lista entregada por la Contraloría, se nos acercó a decirnos que querían implementar ya el nuevo modelo”.



“Nosotros queremos que en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que en la Supersalud y en la Nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma lo prohíbe y la Constitución nos lo ordena”, dijo Petro.



Esto coincide con la no prosperidad de la moción de censura al ministro Jaramillo en la Cámara de Representantes, en la cual hubo seis votos en contra de la moción, frente a 36 que pedían que el ministro saliera del Gobierno.



Tras esto, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, expresó que esta votación es un espaldarazo al Gobierno y una “brutal derrota para el uribismo”.



