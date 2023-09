Reforma a la salud: actores del sector piden diálogo y participación

Después de la decisión que se tomó en la Cámara de Representantes sobre crear una subcomisión para estructurar el texto de la reforma a la salud del sistema colombiano, los diferentes actores celebraron la determinación y expresaron la voluntad de participar en la mesa de diálogo.



En el marco de la rueda de prensa del Pacto por una Mejor Salud, el director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, declaró que dentro del conglomerado de actores se pretende establecer la salud como derecho fundamental, así como consolidar las conversaciones que se orienten a la garantía de una mejor atención para los pacientes, mostrar la voluntad de participar en las meses que congregan a los agentes relevantes del sistema y valorar la disposición del Gobierno en buscar salidas para la financiación y flujo de los recursos.



En esta materia, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que el Pacto se firmó como un ejercicio valioso de los actores, con el que no se pretende imponer una posición, sino en congregar una mesa técnica, análisis dentro del diálogo y dar mejoras a lo que necesita la salud del país. “Atendemos y recibimos con muy buen ánimo el llamado de la Cámara”, reiteró.



Así mismo, la hermana María Inés Delgado, representante de los pacientes y directora de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, manifestó que “nos alegramos de que se haya hecho esta apertura del diálogo y de mesas de concertación. La salud no tiene ideología ni partido político, es un derecho de todos los colombianos”. Añadió que hay gran incertidumbre entre los pacientes y que se pierde la esperanza que el sistema sea mejor.



Dentro del pronunciamiento, Alvaro Molina, representante de los usuarios, explicó que la salud es el objetivo común de todos los actores, por lo que la creación de la subcomisión “es una espacio que concita al diálogo y del cual los usurarios queremos hacer parte para fortalecer y mejorar el sistema. Es de resaltar que llevamos un año lleno de incertidumbre”.



A su turno, Henry Mauricio Gallardo, director de la Fundación Santa Fe, indicó que es contundente la razón del pacto, por lo que “proponemos una conversación más abierta y nos ponemos a disposición para servirles”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio