¿Tiene la Adres capacidades operativas para asumir nuevas funciones?

En medio de todas las críticas por las nuevas funciones que tendría que asumir la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) si se aprueba la reforma de la salud en el Congreso, la entidad mencionó que hay datos para "soportar la capacidad operativa y de gestión de la entidad encargada

del manejo de los recursos del sistema general de seguridad social en salud".



(Lea: Freno a reformas por crisis política: ¿se acabó el aire del Gobierno?).

Y es que la Adres es clave, porque actualmente es la encargada de manejar los recursos del sistema y paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es un monto asignado por cada persona.



Según algunos congresistas de la oposición y gremios del sector de la salud, esta entidad no "tiene las capacidades" para asumir nuevas funciones tales como: hacer el giro directo a las prestadoras de servicios, analizar los recursos gestionados, administrar información propia, entre otras funciones.



(Vea: Más de 150 expertos piden concertar una nueva reforma a la salud).



Así, la entidad reportó que "para el reconocimiento de la UPC del régimen subsidiado, la Adres realiza 27 millones de procesos mensuales, correspondiente a 25,8 millones de afiliados. El ejercicio de reconocimiento de la UPC del régimen subsidiado se efectúa dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. Así mismo, en promedio, se procesan mensualmente 1,7 millones de facturas para 2.800 beneficiarios (IPS y proveedores)".



Y en cuanto a al régimen contributivo, en el que afirman que el proceso de reconocimiento a las EPS se realiza en el segundo día hábil de cada semana, "en promedio se procesan mensualmente 204.000 facturas para 856 beneficiarios. Este proceso se hace con base en la información de Pila y la que reposa en la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua): 2,84 millones de planillas y 17,6 millones de registros de cotizaciones".



(Vea: Reforma a la salud: división en coalición de Gobierno la paraliza).



En materia de capacidad de recaudo, "para la vigencia 2022, en las cuentas bancarias dispuestas por la Adres se recaudaron $61,8 billones: 30,8 millones de transacciones, en promedio al mes 4,4 millones de transacciones. Hoy los recaudos se hacen a través de 36 cuentas bancarias de titularidad directa de la Adres. Desde hace un año la totalidad de las cotizaciones son recaudadas directamente por la Adres".



Frente al giro directo, según reporta la Adres, "tienen la capacidad de realizar en promedio 412.658 giros masivos anuales. En 2021 logró un pico de 628.616 por la emergencia sanitaria. Con corte a 31 de mayo de 2023, se lograron 108.159 transacciones: 48.474 para los programas Covid, 46.240 para régimen subsidiado y 6.333 para el contributivo".



(Vea: Entregaron 90.000 firmas para retirar reforma de salud).



Otra de las grandes críticas a la entidad es el manejo de reclamo del Soat, porque muchos dicen que "no logra esa función de manera correcta", la entidad mencionó que "respecto a las reclamaciones ante la Adres por concepto de servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito sin póliza del Soat o no identificados, eventos terroristas o catástrofes naturales, se han tramitado en los últimos cinco años 2.613.174 cuentas que incluyen 29.5 millones de ítems auditados a 847 instituciones prestadoras de salud y a alrededor de 3.500 personas naturales".



PORTAFOLIO