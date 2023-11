'Si tuviera que apostar, diría que la reforma a la salud no pasa': Alejandro Gaviria

El tono y viabilidad de la reforma a la salud continúa siendo tensionante en medio de las situaciones que se vienen dando en los debates, pero, además, sobre la opinión de los actores del sistema e incluso de los pacientes.



De acuerdo con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, bajo su mirada y experiencia en el sector, en este momento la aprobación de la reforma que busca modificar el sistema de salud es probable que no pase.

“Yo creo que la reforma la tiene muy difícil hoy en día. Hay incertidumbre, por supuesto, pero si tuviera que hacer una apuesta, diría que no pasa”, declaró.

Adicionalmente, aseguró que es preocupante que la reforma esté avanzando sin un aval fiscal, que está a cargo del Ministerio de Hacienda.

“Yo tengo un convencimiento de que el impacto fiscal de la reforma, no solamente sobre el sector salud, sino sobre las finanzas públicas del Estado, puede ser grande y ese es un documento que necesita el país para entender mejor el articulado”, dijo Gaviria.

Sistema de salud iStock

Ahora bien, frente a la crisis que se viene presentando en el sector, Gaviria destacó que, actualmente, hay problemas financieros dentro del sistema, una coyuntura particular que tiene que ver con el aumento de la UPC, en el que hay muchas dudas si es suficiente, con el pago o no pago de los medicamentos No PBS con los presupuestos máximos del 2022, “donde hay una conversación no resuelta todavía” y, además, dudas de pagos de los meses de noviembre, diciembre de este año de presupuestos máximos.

“Cuando uno junta estos tres problemas financieros, con la incertidumbre, la ausencia de futuro, es cuando todo este escenario se vuelve mucho más complejo, en mi opinión”, concluyó.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio