Las condiciones para la transición de las EPS a Gestoras de Salud

El próximo 25 de abril comenzarán los debates en el Congreso de la República respecto a la reforma a la salud planteada por el gobierno de Gustavo Petro, en base al texto final que permitió que el proyecto quedara finalmente radicado en el Legislativo.

En dicho documento, compuesto de 156 artículos, se modificaron un total de 60, es decir, cerca del 40 % del proyecto de ley.



Uno de los conceptos introducidos la reforma fue la creación de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y la eliminación de las conocidas Entidades Promotoras de Salud (EPS). En su momento, se discutió sobre la posibilidad de territorializar estas entidades que concentrarían sus operaciones en las poblaciones en las que tuvieran mayor cantidad de afiliados durante el proceso de transición expuesto en el documento de la reforma.



A pesar de ello, el debate por la eliminación de las EPS parece haberse resuelto con el texto final del proyecto de ley que propone su metamorfosis a 'Gestoras de Salud y Vida'.



De igual manera, se aclara en el documento que la transformación de las EPS no conllevará a su liquidación, sino a un proceso de disolución: "los activos, pasivos, patrimonio, pasarán en bloque a la Entidad Gestora de Salud y Vida con subrogación de todos los deberes, derechos y obligaciones, en los términos en que lo reglamente el Gobierno Nacional".

Las condiciones de la transición

En este orden de ideas, el proyecto de la reforma a la salud expone cuales son las condiciones que deben seguir las EPS para convertirse en Gestoras de Salud y Vida:



1. Colaborar en la organización de las Centros de Atención Primaria en Salud conforme a la organización de las redes integrales e integradas de servicios de salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que serán financiados por la ADRES.



2. Se sujetarán al giro directo por parte de la ADRES a las instituciones de provisión de servicios de salud públicas, privadas y mixtas, proveedores de tecnologías en salud o farmacéuticos y demás servicios requeridos para garantizar la prestación de servicios de salud a la población asignada.



3. Se organizarán progresivamente por territorio según la planeación y evaluación en salud que realizarán los organismos competentes.



4. Articularán a los prestadores de servicios de salud dentro de las redes integrales e integradas de servicios de salud que organice y autorice el Ministerio de Salud y Protección Social.



5. Todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que manifiesten por escrito su intención de transformarse en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGVIS) deberán estar a paz y salvo con los acreedores respecto a las deudas no corrientes en el marco de la normatividad que las rige, al momento de la manifestación.



6. A más tardar al cumplir los dos años, las Entidades Promotoras de Salud que cumplan los requisitos podrán transformarse en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGVIS), las cuales podrán ser de naturaleza privada o mixta y su conformación, habilitación y funcionamiento estará conforme a las condiciones y plazos señalados en la presente Ley.



7. Todas las Entidades Promotoras de Salud tendrán plazo máximo de dos (2) años para cumplir con la disposición de prohibición de integración vertical en la mediana y alta complejidad.



8. Las EPS que permanezcan en el periodo de transición recibirán el valor anual per cápita sin situación de fondos, para los servicios de mediana y alta complejidad, la cual será reconocida mensualmente de acuerdo con las definiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud.



