Congresistas creen que la reforma a la salud está mal planteada

En el marco del Congreso 13 de Gestarsalud, el gremio que reúne a las Entidades Promotoras en Salud (EPS) del régimen subsidiado, algunos de los representantes de la Cámara de Representantes aseguraron que la reforma a la salud es uno de los proyectos más cruciales para los colombianos, pero que esta mal planteada.





Vale la pena destacar que actualmente se ha aprobado casi el 60% del articulado en el segundo debate de la Cámara, pero existen posibilidades de que se hunda.



De acuerdo con la representante por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, la reforma a la salud es un texto que no convenció al Congreso, pero hoy tampoco al país.



“En la medida en la que han transcurrido los meses, la ciudadanía ha ganado aprendizaje, profundidad y entendimiento sobre la reforma y la rechaza más. Eso algo los congresistas ya están empezando a sentir e incorporan en su análisis de cómo van a votar. El Gobierno está teniendo una lectura de que la reforma no tiene ambiente en el Congreso”, analizó



Según la congresista, en términos generales la reforma es “mala”, a lo que también agregó que jamás se imaginaron que iban a presentar un articulado “tan malo, tan mediocre, tan mal enfocado, tan mal concebido, tan sectario, tan ideologizado, tan poco técnico”.



Asimismo, rescató que, en medio de la tensión sobre el proyecto de ley, existe una posibilidad de la reforma se hunda por lo que el Gobierno ha acudido a prácticas cuestionables para que la iniciativa sea aprobada.



“¿Cuál es la estrategia? ¿Ver a los ministros, directores de entidades, paseando en las plenarias, sentándose al lado de los congresistas incidir de frente en su voto? Es una violación fragrante al sistema de peso y contrapeso del equilibrio de poderes. Ya es como desespero, están acudiendo a las peores prácticas”, indicó.



Sin embargo, el representante del Pacto Histórico, José Alberto Tejada, infirió en que la reforma continúa siendo necesaria, pero que el objetivo es llegar a finiquitar el articulado.



“No hay que cerrarse con radicalismos innecesarios a entender que es conveniente, por ejemplo, el café que se va a tomar el presidente Petro, el expresidente Uribe y el grupo de personas invitadas de los que anda el representante Moreno. Yo veo con buenos ojos estos caminos, porque creo que la reforma, que es una promesa de campaña y que muchos compatriotas están esperando”, afirmó Tejada.



Asimismo, agregó que en su experiencia ha hablado con los líderes gremiales y asegura que estos han cometido “errores macabros” y “me refiero a los gremios que aglomera a las EPS”.



“Los gremios no salieron a poner la cara de frente al país para desmarcarse de esos inescrupulosos que le hicieron un grandísimo daño al sistema que ustedes ofrecen. Ese error de falta de oportunidad en salir a poner la cara, hoy el país y también parte de la clase política se los está cobrando y no tienen una estrategia de comunicación clara”, afirmó.



Por su parte, Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, los problemas del sistema de la salud no se resuelven con la reforma. “Yo coincido con el representante Tejada, nosotros somos pésimos para comunicar y ellos son muy buenos. La verdad es que están convencidos de que el problema de la salud es culpa de los EPS, es culpa de la corrupción, y a mí me parece una paradoja, también, que hablan sobre la corrupción en lo privado, pero callan lo público”, aseguró Uribe.



Adicionalmente, el senador Antonio Correa Jiménez, sugirió que se debe hacer el fortalecimiento de la UPC en el sistema de salud, además de orientar el qué hacer con la deuda que hoy “arrastra” el sistema.



“¿Qué va a pasar con los prestadores que le prestaron un servicio a la ciudadanía y que hoy están quebrados?. Además, los retos tecnológicos frente al sistema de salud para garantizar los sistemas de garantía, calidad, accesibilidad, oportunidad, seguridad, con los avances positivos y también, ¿qué vamos a hacer con los hospitales públicos que siguen atrapados en la corrupción y poco o nada aporta al sistema?”, apuntó Correa.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio