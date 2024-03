Sube la tensión por la reforma a la salud

Después de que ocho congresistas de la Comisión Séptima de Senado firmaran la ponencia de archivo de la reforma a la salud planteada por el Gobierno, aún hay visos de que haya una alternativa para empezar a debatir el articulado.



Este miércoles la presidenta del Senado, Martha Peralta Epieyú, indicó por sus redes sociales que la reforma a la salud no está hundida y que seguirán “insistiendo en se dé su debate en el Senado”.



De acuerdo con Peralta, este órgano del Congreso “no le puede dar la espalda al país. Debemos discutir sobre la crisis profunda en que nos encontramos, el sistema de salud necesita reformarse, no más paseos de la muerte, pacientes muriendo en las puertas de los hospitales, esperando una autorización o un tratamiento”.



Vale resaltar que de acuerdo con información de EL TIEMPO, después del anuncio de la casi “caída” de la reforma, se convocó a una reunión de emergencia a los cercanos del Gobierno para salvar el proyecto.



De acuerdo con Jesús Albrey González Páez, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, la ponencia alternativa es una de las estrategias del Gobierno para intentar salvar el texto actual.

“A mí me genera una preocupación y es que ya la Cámara había aprobado un escenario y si la ponencia alternativa sustituye el texto aprobado de manera sustancial, seguramente podría generar un vicio en el trámite de la reforma”, afirmó



A pesar de los intentos, en medio de la coyuntura el bemitió un comunicado en el aseguró que no se va a apoyar una ponencia alternativa del texto.



“Somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud, por ello en la próxima legislatura presentaremos un nuevo proyecto, con el acompañamiento de todos los sectores, que sí mejore las condiciones actuales del sistema para garantizar una salud de calidad para todos los colombianos”, indicaron.



