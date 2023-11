Se aviva la preocupación por el fondo único de salud

Si bien ya se conoce el costo de implementación de la reforma a la salud, que según el Ministerio de Hacienda, estaría entre los $929.000 millones, lo cierto es que los actores aseguran que esta es una estimación fiscal, más no un aval. Adicionalmente, se suma una nueva preocupación y es la aprobación de algunos de los artículos álgidos del texto.



Los puntos del articulado que se aprobaron en la noche del martes y que son los que más incertidumbre han generado son los 58, 60 y 70.



En el caso del artículo 60, que es uno de lo que hoy se encuentran en verde y que genera la mayoría de las dudas, este se refiere a la creación del Fondo Único de Salud.



Esta decisión, según Augusto Galán, exministro de la cartera y actual director de Así Vamos en Salud, de crear tres subcuentas para atención primaria, red pública hospitalaria y otros (mediana y alta complejidad, incapacidades, licencias y huérfanas), puede fragmentar los recursos financieros del sistema y además, destruir el aseguramiento en salud.

Vale la pena destacar que se ha dicho, incluso, que este fondo trabajaría como el Fosyga del pasado; sin embargo, esto acarrearía diferentes situaciones de dificultad y retos para la salud.



Según lo dicho a Portafolio por Augusto Galán, el problema de regresar al modelo del Fosyga, “si se puede llamar así el Fondo Único que está planteando este Gobierno” es que básicamente se acabaría con el aseguramiento. Esto por cuenta del modelo de las subcuentas.



“Por una parte, porque distribuye recursos de manera segmentada y manera rígida y en segundo lugar, porque no hay una destinación de recursos clara para pacientes que ya están con patologías graves”, dijo.



Adicionalmente, aclaró que esa rigidez en la financiación pone en riesgo el aseguramiento y el manejo de ciertas enfermedades o ciertas condiciones médicas que aparentemente no estarían incluidas en ninguna de las cuentas.



Por otra parte, el analista político, Carlos Arias, aseguró que un modelo similar al Fosyg, es devolverse en el tiempo porque no solo limita el acceso de los usuarios en consideración que no van a tener los recursos y van a encarecer los servicios de salud.

“Contrario a lo que ha planteado el Gobierno, los medicamentos van a ser de uso exclusivo y van a ser igual que los servicios, van a aumentar en su costo”, apuntó.



Si bien se han planteado las bases para comprender que el sistema de salud se encuentra en una situación financiera compleja, por las diferentes polémicas que se han expuesto, existe una preocupación más respecto a la función del Fondo Único de Salud.



Según Arias, este Fondo no soportaría los actuales problemas financieros del sistema de salud.



“El Fondo Único que plantea la reforma no da la viabilidad, la seguridad y la tranquilidad para hacer la transición, porque ese Fondo no puede empezar a ejercer o desarrollarse en tan corto plazo como lo está planteando el texto. En este momento se habla de dos años, pero la infraestructura que requiere ese Fondo Único ni siquiera alcanza para esos dos años”, añadió el analista político.



Respecto al artículo 58, también se ha cuestionado la capacidad de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) para atender las funciones planteadas en la reforma. Se destaca la viabilidad de la entidad como pagador único, ya que se encargaría del giro directo a proveedores.

Según el Pacto por la Salud, “la Adres asume la gestión financiera de la salud. Los giros a hospitales, centros de salud, equipos médicos y servicios de mediana y alta complejidad quedan bajo su control. Esto sin tener las capacidades técnicas, el personal, ni el gobierno corporativo para desempeñar su labor, y sin tener en cuenta objetivos de equidad, acceso y calidad”.



El artículo 70



Este punto del articulado es uno de los que más ruido generó con su aprobación. De acuerdo con la reforma, este se basa en la gestión de cuentas por prestación de servicios de salud, en donde se plantea que la Adres pagará el 85% sobre cada factura radicada, mientras que el 15% restante se someterá a una auditoría.



Este pago del 85% se haría con anticipo, arreglo que conllevaría a la insostenibilidad del sistema y a favorecer la corrupción.



La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, afirmó que se debería proponer una reforma que no favorezca la corrupción y salvaguardar los recursos públicos.

El analista político Carlos Arias aseguró que este tipo de artículos podrían llegar a confirmar el ahogamiento y el quiebre del sistema de salud, en consideración de que la Adres no tiene una infraestructura para asumir el pago mínimo del 85%.



“Cuando se señala que es mínimo, deja entrever que podría llegar a ser más, y la Adres no solamente no tiene la infraestructura, sino que en este momento no tiene el sistema necesario para asumir ese tipo de pagos, que como lo dice allí, arranca desde el 85% hacia arriba”, analizó.



Incluso, exministros del gobierno Petro como Alejandro Gaviria y Cecilia López detallaron que este artículo resulta muy preocupante.



Continúa la votación de la reforma en Cámara

A pesar de la controversia que generó la aprobación de los artículos 58, 60, y 70 el pasado martes, este 29 de noviembre también se continuó el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Hasta el cierre de esta edición, los congresista habrían dejado en verde los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 18 con proposiciones avaladas, los cuales estarían relacionados con la estructura y funciones de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps).



Si bien el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, insistió en el aplazamiento, esta proposición le fue denegada.



El congresista argumentaba que el documento de entregado por Minhacienda no es el aval fiscal de la reforma a la salud.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio