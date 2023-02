Reforma a la salud: incertidumbres que hay por falta de socialización

Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, se han venido incrementando las preocupaciones e incertidumbres en torno al futuro del sistema de salud colombiano. Tras el nombramiento de Carolina Corcho como jefe de la cartera, en diversas ocasiones se ha afirmado que en la reforma a la salud, que será debatida en las sesiones extraordinarias del Congreso, el próximo 6 de febrero, es posible la eliminación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), la financiación del sistema, la priorización de la adición presupuestal, entre otras.



Dentro del sector se han tocado algunas fibras, en especial en el tema de las EPS, teniendo en cuenta que, como lo afirma Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, desde el Ministerio de Salud y Protección Social no se ha dado a conocer el articulado de la reforma, en ningún espacio con los actores del sector.



Sin embargo, en el Consejo Extraordinario de Ministros en Villa de Leyva, donde se discutieron temas de las diferentes reformas, la ministra Corcho explicó que para el sector se busca garantizar el derecho fundamental a la salud con mayor inclusión, atención primaria y la dignificación de quienes se dedican al cuidado de la vida.



Tras las discusiones que se han presentado, Portafolio consultó a diferentes expertos para dar razón sobre las situaciones presentadas.



Gustavo Quintero, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, afirmó que el riesgo existente es que pase una reforma inconclusa para el sector de la salud, que ha sido consultada por “un grupo muy exclusivo de personas”, sin escuchar a los actores.



Así mismo, el académico indicó que “eliminar las EPS sería posible si existiera un mecanismo alterno. De pronto, no es la eliminación lo necesario, sino su transformación. Pero parece ser que ese es el punto de honor de la reforma”.



De igual forma, Mario Fernando Cruz, director de Seguridad Social, Vida y Personas en la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) manifestó que las preocupaciones pueden remitirse al funcionamiento de las EPS y a la financiación.



Para el directivo, las EPS cumplen diferentes roles en el sistema, pero también tienen “un papel desagradecido y es hacer que la plata rinda, a eso se llama gestión financiera. Habría que preguntarse quién va a asumir esas funciones y si está en la capacidad de hacerlo”.



Sin embargo, expresó que se pueden crear programas que complementen el modelo de aseguramiento, pero, están “muy lejos” de atender las necesidades de una población urbana y envejecida que requieren esquemas de protección financiera y servicios de salud especializados.



“Pretender que un programa de salud reemplace un sistema complejo como el nuestro tendría unas afectaciones severas sobre la atención y la salud”, manifestó Mario Cruz.



Por otra parte, Paúl Rodríguez, profesor de economía y experto en salud de la Universidad del Rosario, le dijo a Portafolio que las EPS juegan un papel clave dentro del sector, al ser las que le ponen orden al uso de los recursos. “Al quitarlas no se sabe aún quién va a realizar esta auditoría. Por ahora, los representantes del Ministerio han dicho que van a ser los mismos médicos, pero esto sería como poner al ratón a cuidar el queso”, indicó el docente.



Adicionalmente, Gustavo Morales Cobo, expresidente de Acemi, sostuvo frente a la reforma a la salud que el escenario natural para socializar cualquier proyecto de ley es el Congreso de la República. “El riesgo no es que no se haya socializado, el riesgo es que se hayan hecho tantos anuncios sin texto y al hacerlo se genera mucha incertidumbre, que frenan inversión, nuevos contratos y eso es lo que hace daño”, dijo.



Frente a las EPS, Morales indicó que los colombianos que tienen mejor garantizado su derecho a la salud, son los que están afiliados a empresas privadas con ánimo de lucro. “Privar a los colombianos de la posibilidad de que se atienda bien, por parte de una empresa privada, que cumple, sería un grave error. En cambio, los colombianos que tienen peor garantizado el derecho a la salud, son los que dependen de sistemas puramente públicos”, dijo.

¿Si se había socializado?

El presidente Gustavo Petro, publicó en su cuenta de Twitter la portada de la “propuesta de reglamentación y desarrollo de la ley estatutaria 1751 de 2015 para la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia”, texto, del que afirmó que se habría convertido en su programa de gobierno y el cual se había publicado hace más de un año y medio y además se habría discutido con movimientos sociales y fuerzas de la salud.



“Es la base de nuestro proyecto de ley de reforma a la salud”, manifestó el mandatario.



Adicionalmente el presidente indicó que la reforma tendría tres objetivos fundamentales, como lo son mejorar la estabilidad laboral de los y las trabajadoras del sector de la salud, al igual que lograr que los recursos públicos se administren por entidades públicas.



También, el presidente Petro sostuvo la importancia de la atención primaria indicando que “uno de los mejores éxitos de su Gobierno ha sido reducir en cuatro meses, con un plan de choque, la tasa de mortalidad materna en el país, que se hizo con salud pública”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio