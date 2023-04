Abecé del proyecto alternativo de reforma a la salud de los liberales

Casi que a diario hay un nuevo episodio en la serie de la reforma de la salud. Uno de los últimos es la ponencia alternativa que radicó el partido Liberal, uno de los más críticos del proyecto del Gobierno y que además anunció que presentará su propia iniciativa de reforma en el segundo periodo legislativo.

En esa medida, la ponencia alternativa de ‘los rojos’ se distancia de los puntos de la iniciativa liderada por Carolina Corcho, la ministra de Salud, en que proponen aseguramiento mixto, libre elección y la no creación de los fondos regionales. Puntos similares a las ‘líneas azules’ del partido Conservador.



Así, los liberales proponen 99 artículos que están enmarcados en esos tres puntos.



El artículo 11, por ejemplo, que describe la gestión integral del riesgo en salud, menciona que este debe ser mixto, es decir, que se debe asumir desde el Estado y los entes privados.



“La gestión integral del riesgo en salud implica tanto la articulación y coordinación de los diferentes actores públicos, privados y mixtos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) y otros sectores sociales y, además, contempla la responsabilidad del Estado de evitar el empobrecimiento de las personas y comunidades por los gastos asociados a los eventos en salud, en el marco de la protección financiera social”, se describe en el articulado.



Continuando con la idea de un sistema de salud mixto, a diferencia de la apuesta pública que está en el articulado del Gobierno y que analistas critican, el representante liberal Germán Rozo le dijo Portafolio que también piensan un “aseguramiento mixto, en el que se tenga en cuenta la experiencia que ya tienen los privados (las EPS)”.



En el articulado, así se define el modelo de aseguramiento que proponen: “El Estado garantizará la gestión integral de los riesgos de salud técnicos y financieros, tanto individuales, como colectivos de toda la población, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss), el cual se apoyará en los demás sectores de forma articulada para el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud”.



Y añade: “El Aseguramiento Social en Salud se garantizará por medio de actores de naturaleza pública, privada o mixta o el Estado directamente, cuando no exista otra forma de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud en zonas rurales de difícil acceso o población dispersa”.



Una de las cosas que define la colectividad liderada por César Gaviria es que si el Estado decide asumir el aseguramiento -como está en la ponencia del Gobierno- “debe contar con los mismos requisitos técnicos de las gestoras”.



La libre elección de los usuarios sobre los Centros de Atención Primaria (Caps) es otro de los puntos que resaltan los liberales.



Proponen que: “Los afiliados tengan derecho a elegir libremente la Entidad Gestora de Salud y Vida de su preferencia. Igualmente, podrá elegir dentro de la oferta de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (Riiss) de cada Entidad Gestora de Salud y Vida. Además, podrán trasladarse”.



El otro de los puntos a resaltar es que en el articulado alternativo se eliminan los fondos regionales -que sí se mantienen el articulado del Ejecutivo-, porque crean “burocratización del sistema de salud”.



Si bien las ‘líneas rojas’ de los liberales se parecen mucho a las de los conservadores y ‘la U’, la colectividad roja no firmó la ponencia mayoritaria que sí firmaron los otros dos partidos, y decidió presentar su ponencia alternativa.



Esta semana que inicia se esperan nuevos episodios de la novela en que se ha convertido la modificación del sistema de salud del país. El ‘set’ de grabación será la Comisión Séptima de la Cámara, donde los protagonistas -Gobierno y congresistas- definirán el futuro del articulado, la coalición y el sistema.

CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio