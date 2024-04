¿Una nueva luz? El panorama político y jurídico para revivir la reforma a la salud

El Gobierno Nacional se estaría jugado su última carta para revivir la reforma a la salud. El senador Wilson Arias anunció en el mismo instante cuando se dio el veredicto del archivo del proyecto en la Comisión VII del Senado, que se dio con 14 votos a favor del archivo y solo nueve en contra. El congresista, como dijo en su cuenta de X, aseguró haber apelado este resultado.

Esta recusación ya se encuentra en el Capitolio, siendo la 'última luz' a la que se aferra la Casa de Nariño para revertir la mayor derrota que ha sufrido en la rama Legislativa.



Esa figura, poco usada en el Congreso, jurídicamente tiene toda la viabilidad, pues la Constitución y la Ley 5 (reglamento del Congreso) lo permiten.



“El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular”, dice el artículo 159 de la Carta Magna.

Senador Wilson Arias Prensa Senado

"Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara. La Plenaria, previo informe de una comisión accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su archivo", señala el reglamento del Congreso.



EL TIEMPO pudo confirmar que el presidente del Senado, Iván Name, tiene en su escritorio los nombres de los senadores que integrarán esta célula legislativa, quienes se encargarán de analizar si la apelación procede y, posteriormente, poner a consideración de la plenaria se la reforma revive o si, definitivamente, se hunde.

Una cuestión de probabilidad

Desde que se implementó la Constitución, bajo la cual se rige la rama Legislativa, solo hay dos antecedentes en los que se usó la recusación luego del hundimiento de un proyecto. El primero no prosperó y el segundo fue aprobado, pero la Corte Constitucional tumbó el trámite, pues el recurso de apelación solo aplica cuando se trata de un proyecto y, en aquella oportunidad, se aplicó a una condonación.



Jurídicamente, no hay inconvenientes para este trámite en que el Gobierno tiene puestas todas sus esperanzas, pues este proyecto de ley tuvo como costo que la coalición del Gobierno, el Pacto Histórico, perdiera gran parte de su capital político en los 14 meses de trámite de la proposición.



"Es una posibilidad que contempla la Constitución y la ley. Que no haya ocurrido no significa que legalmente no se pueda explorar ese camino", reconoció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con la emisora 'Blu Radio'.

Iván Name Fernando Ariza Romero. EL TIEMPO

El inconveniente se encuentra en el terreno político. El analista político Gabriel Cifuentes, columnista de EL TIEMPO, ve la apelación como una medida desesperada y reconoció que es poco probable que prospere.



El Gobierno non tiene las mayorías en el Senado para tomar dicha decisión. Además, el calendario tampoco está a favor del Ejecutivo, pues si el proyecto no está aprobado y conciliado antes del 20 de junio, se hundirá por falta de trámite.



En este último aspecto, el papel de Name será clave, pues buena parte de la agilidad del trámite depende de la voluntad política del jefe del Legislativo, quien durante los últimos días ha tenido fuertes cruces con el presidente Gustavo Petro, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a propósito del archivo del proyecto de ley.

Congreso de la República El Tiempo

No obstante, Name le dio agilidad al trámite y solo una semana después de recibir la apelación, ya tiene lista la subcomisión que le rendirá informe a la plenaria.



"La apelación es una medida desesperada que, sin embargo, tiene una enorme significancia política: demuestra que hasta el último momento la bancada del Pacto trató de salvar la reforma, convocar al diálogo y al consenso parlamentario del proyecto. Así sea altamente improbable que esta pueda ser aprobada por la plenaria de la Senado -donde el gobierno tiene mayorías frágiles y la reforma a la salud no tenía un buen pronóstico- podrán decir que la culpa de que se haya hundido la posibilidad de salvar el sistema de salud y evitar su intervención por vía de decreto o de la superintendencia, no es del gobierno, sino de los partidos políticos, que hasta último minuto rechazaron la posibilidad de tramitar por vía parlamentaria la reforma", dijo Cifuentes.



Y añadió: "es una jugada a doble banda que no solo anticipa las dificultades que se vienen para el Gobierno en el manejo de un sistema al borde del colapso, sino que puede también representarle una debacle política".



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - POLÍTICA