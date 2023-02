Solo 1 de cada 3 colombianos migraría a un sistema de salud público

Tras los pocos anuncios que se conocen de la reforma a la salud, mencionados por el presidente Gustavo Petro y la jefe de la cartera Carolina Corcho, los colombianos presentaron sus percepciones respecto al sistema, los actores y su funcionamiento.



La firma de encuestas Invamer, llevo a cabo la Gran Encuesta del Sistema de Salud en Colombia para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que contó con un total de 2.704 cuestionarios distribuidos en todas las zonas del país, con un margen de error del 1,88%.



En los resultados reflejados en el estudio, el 67% de los colombianos, a nivel nacional, no está dispuesto a renunciar a su servicio actual para trasladarse a uno público totalmente. Sin embargo, de acuerdo con el informe, el 30% sí está dispuesto, es decir casi uno de cada tres, mientras que 3% no sabe.



A nivel rural, la población señaló no estar de acuerdo con renunciar al servicio actual con un 72%, al igual que la zona urbana, manifestó la misma intención con un 66%. Por otra parte, la mayoría de las regiones indican estar en la misma línea de la desaprobación. Por ejemplo, las regiones que más se destacaron con esta decisión fueron Antioquia y el Eje cafetero (75%), el Caribe (68%), Centro Oriental (66%), Bogotá (65%) y Sur Occidental (61%).



Y aunque renunciar al servicio no fue el único descubrimiento, cabe resaltar que hoy en día se viene dando el debate sobre la eliminación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en Colombia, tras las pistas que ha dado el Ministerio sobre los puntos de la reforma a la salud, de la que aún hoy no se conoce el texto.



En esta materia, seis de cada 10 encuestados manifestaron estar en desacuerdo con la eliminación de estas entidades a nivel nacional, es decir el 63%, mientras que un 32% indicó estar de acuerdo y un 5% no sabe o no responde.



Adicionalmente en las zonas rurales y urbanas, se objetivo una percepción similar. En la zona rural el 68% de los encuestados, manifestó estar en desacuerdo con esta política, al igual que el 62% de la zona urbana. Mientras que un 26% del rural y 33% del urbano, indicaron sí estar de acuerdo.



Llevando la mirada hacia las regiones, el 69% de la población de Antioquia y el Eje Cafetero desaprueba la eliminación de las EPS, al igual que 64% del Caribe. Un 63% se reflejó en Centro Oriental, 60% en Bogotá y 58% en Sur Occidental. Las regiones que más están de acuerdo con la eliminación son Bogotá (36%) y Sur Occidental (34%).



Frente a este tema, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, manifestó que “no nos podemos dar el lujo de que el sistema no funcione, porque el costo de esto lo asume la salud de las personas. Estamos hablando de la vida de ellas. Esta encuesta coloca en el presente que hay muchas cosas que toca mejorar, pero también que hay muchas otras que están funcionando. En este ejercicio vamos a identificar cuáles son las oportunidades de mejora”.



Por otra parte, al 54% de los encuestados les preocupa “mucho” que los recursos del sistema de salud sean administrados únicamente por entidades públicas como el Gobierno o el Ministerio, contrario al 26% que no le preocupa nada y el 17% que lo siente, pero de una forma moderada.



Cabe resaltar, que por regiones el comportamiento de mucha preocupación se mantuvo entre 50% y el 60% de los encuestados. Las zonas rural (56%) y urbana (53%), tuvieron una dinámica similar.



Así mismo, cabe resaltar que en la encuesta realizada por la Andi e Invamer, el 58% de los consultados considera que el sistema de salud debe tener algunos ajustes, mientras que un 32% cree que debe cambiar totalmente.



Frente a los cambios, los colombianos consideran en un 45% que debe existir una mayor agilidad para ser atendidos, al igual que en materia de acceso, el 55% considera que hay “demora” en la asignación de citas. Pero, el 73% del total nacional, aseguró que puede acceder al sistema de salud cuando lo requiere, contrario al 27% que dijo no poder hacerlo.



Ahora bien, Martín Orozco, gerente general de Invamer, apuntó que de acuerdo con los datos arrojados por la encuesta: “Donde hay empleo formal hay mayor porcentaje de personas pertenecientes al contributivo”. Es así que según el informe, el 46% de las personas encuestadas se encuentran afiliadas al régimen contributivo, mientras que un 54% pertenece al subsidiado.



¿Una discusión que se debe dar con el Gobierno de Colombia?

De acuerdo con Bruce Mac Master, la encuesta participa como un componente “rico en términos de información” para que los actores de opinión en torno al tema de la salud, puedan entender dónde están las fallas y las oportunidades de mejora, con respecto a lo que creen los colombianos. A su vez, informó que la encuesta se la ofrecen ampliamente al Gobierno.



“Nosotros en todo caso ya se la enviamos, para que la tengan. Si hay espacio en el que podamos profundizar en materia de datos, pero también en la interpretación para poder discutir frente a lo que pasa en el sector y poder enriquecer este debate”, dijo el dirigente gremial.

