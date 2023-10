EPS recibirían un 8 % extra por administración con reforma a la salud

Las discusiones sobre el proyecto de reforma a la salud del Gobierno Nacional sigue a toda marcha luego de que se destrabara su discusión en la Cámara de Representantes.



Luego de cinco meses de estar congelada, entre el 9 y el 10 de octubre, los representantes lograron aprobar un total de 498 artículos y eliminar siete del proyecto.



Esto ha sido posible por los votos de los partidos Liberal y de la U. EL TIEMPO analizó el cómo votaron los congresistas de estos partidos y pudo evidenciar que fueron sus votaciones las que están manteniendo fluida el proceso para determinar la aprobación del proyecto.



Mientras se da la discusión, el hecho es que el Gobierno ya cuenta con las mayorías necesarias y el impulso del presidente de la Cámara, Andrés Calle, existen varios artículos que han causado polémica y que comenzaron a ganar visibilidad en el debate.

Uno de estos es, pues, el 53, el cual hace referencia a los gastos administrativos de las entidades gestoras de salud y vida, o sea, las actuales empresas promotoras de salud (EPS). Según lo expresado en el artículo, las gestoras recibirán en el nuevo modelo de pago de 5 % por usuario adscrito a los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) a los cuales la gestora tendrá que "garantizar" la atención en mediana y alta complejidad de caso. Esto se asemeja a lo que sucede actualmente con el sistema en vigor.



Adicional a ese 5 %, las gestoras podrán recibir hasta un 3 % extra en incentivos por buenos resultados. O sea, podría recibir hasta un 8 % por la gestión administrativa de los usuarios.



"Se reconocerá a las Entidades Gestoras de Salud y Vida el 5% del valor del per cápita de la población adscrita a los Caps a los cuales la Gestora garantiza la atención en la mediana y alta complejidad, según reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social que se establezca al efecto. Además, podrán recibir hasta 3 % de incentivos por resultados según lo estipulado el artículo 13 de la presente ley", se explica en el artículo 53.



Vale la pena recordar que esta propuesta no es nueva, pues en las primeras discusiones de la reforma al sistema de salud colombiano ya se había formulado que las gestoras recibieran un 5 % por su gestión administrativa si el nuevo sistema entra en vigor.



La discordia en este concepto

A pesar de que el artículo 53 aún no ha sido aprobado, lo cierto es que la polémica no ha tardado en levantarse. Entre las personas que ponen en tela de juicio este artículo se encuentra la representante a la Cámara del partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, quien afirmó que se trata de un "regalo a las EPS" y que al momento de solicitar la eliminación de este artículo, el Gobierno no lo quiso así.



“¡Qué tal el regalito de la reforma a la salud a las EPS! El art. 53 les entrega entre el 5 y el 8% de la UPC, aun cuando les quitan la mayoría de sus funciones. Cuando pedimos eliminar este artículo, el Gobierno no quiso. Luego no digan que los independientes somos los vendidos a las EPS”, resaltó Pedraza en su cuenta de X.



¡Qué tal el regalito de la reforma a la salud a las EPS!🎁

El art. 53 les entrega entre el 5 y el 8% de la UPC, aún cuando les quitan la mayoría de sus funciones.



El exministro de Salud del gobierno Petro, Alejandro Gaviria, por su parte, calificó de "improvisación" y de "premio", el entregar hasta el 8 % de la UPC a las gestoras en el modelo propuesto por el proyecto de reforma.



“Es tal el nivel de improvisación de la reforma a la salud, tal la falta de claridad sobre el funcionamiento del sistema propuesto--sobre quién hará qué--, que terminarán premiando a las EPS, entregándoles 8% del gasto por unas labores de intermediación. El papel de las mayorías de la Cámara en esta discusión es una vergüenza. Parece no importarles el país. La reforma es un Frankenstein terrible”, aseguró.



Los artículos que pasaron y los que se quedaron

Para el mediodía del 10 de octubre, la Cámara de Representantes había aprobado un total de 48 artículos y eliminado siete, los cuales son:



- Artículos aprobados: 37, 74, 108, 110, 126, 127, 132, 133, 135, 136, 139, 23, 57, 68, 80, 84, 86, 87, 89, 111, 112, 117, 119, 140, 141, 83, 95, 119, 59, 61, 79, 81, 120, 138, 134, 15, 17, 21, 27, 30, 36, 39, 43, 51, 65, 73, 62, 64.



- Artículos eliminados: 82, 96, 98, 113, 114, 115, 118.



