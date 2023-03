Las trabas que está teniendo la reforma a la salud

El proyecto de reforma a la salud sigue siendo caballo de batalla para el Gobierno. La noche de este lunes se llevó a cabo una reunión entre miembros de los conservadores, la ‘U’, los ponentes de la Comisión Séptima y el presidente, Gustavo Petro, pero a ella faltó César Gaviria, el líder natural del Partido Liberal y uno de los críticos del proyecto de Gobierno.



Luego del encuentro, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que la iniciativa del Ejecutivo estaba conciliada en un 99%.



Ayer, Gaviria sorprendió emitiendo un comunicado en el que anunció que la colectividad ‘roja’ no apoyará ese proyecto porque “no lograron conciliar las líneas que el partido defiende”, lo que pone a la iniciativa a tambalear.



Esos puntos son: que las EPS mantengan el papel protagónico que han tenido y que se tengan en cuenta los 30 años de experiencia que tienen, así como que los usuarios puedan elegir a su entidad prestadora de salud.



Según los liberales, persisten elementos que veían como riesgosos, y las recomendaciones que plantearon, no quedaron en el borrador de la ponencia.



“Desde el comienzo de estas conversaciones, mi posición y la del Partido Liberal ha sido la de fortalecer el aseguramiento, sin destruir o limitar la participación del sector privado en pro del derecho fundamental a la salud y los objetivos sociales de Colombia, preservar la elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector salud con instrumentos que puedan favorecer la falta de transparencia o politización de los recursos públicos”, aseguró.



Desde el partido piden una reforma que “construya sobre lo construido, capitalice las capacidades que se han generado por parte de distintos actores del sistema de salud, promueva mejoras sustanciales a la salud y dignidad de las personas y no genere regresividad en el derecho fundamental a la salud”.



La decisión se toma incluso luego de que Prada afirmara que se va a “preservar un sistema mixto de salud en Colombia y la atención primaria a través de los centros de Atención Primaria (Caps), que pretenden llevar la salud cerca de la casa. En ese sistema, las EPS (que pasarán a llamarse EGSV) tendrán un rol administrativo”, lo anterior para rescatar la experiencia de 30 años.



Ademas, ayer la líder del partido de la ‘U’, Dilian Francisca Toro, mencionó que pese a lo declarado por Prada, ellos “van a esperar el articulado final” y “si el articulado no tiene los acuerdos plasmados, pues también nos levantamos”, tal como lo hizo el Liberal.



¿Qué viene para el proyecto?

En ese sentido, el paso siguiente debe ser la construcción de la ponencia del proyecto de reforma a la salud que se deberá empezar a discutir en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esto porque se presentó como ley ordinaria.



Esa ponencia deberá tener los puntos acordados entre los partidos de la coalición y el presidente, para que logre tener el apoyo de los congresistas del Conservador y la ‘U’.



Así las cosas, contando con esos votos, el proyecto tendría 13 de los 21 en la Comisión Séptima, que es su primer debate; 107 de 187 en plenaria de la Cámara; 9 de 4 en la Comisión Séptima del Senado y 63 de 106 en plenaria del Senado. Es decir, el programa de Gobierno sigue vivo sin los liberales.



A lo que se añade que no se sabe cuántos miembros del Partido Liberal no estarán de acuerdo con su líder y decidan apoyar el proyecto en el Congreso. Pero si en el articulado no se incluye lo que agregaron la ‘U’ y los conservadores, no tendría los votos suficientes.



Por otra parte, si se tocan los puntos que para la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el Ejecutivo son esenciales, “el Gobierno retiraría el proyecto”, como lo afirmó Corcho en un foro organizado por la Andi.



‘Los rojos’, por su parte, presentarán su propio proyecto en el segundo periodo legislativo.



Adicionalmente, está el proyecto de contrarreforma de Cambio Radical, que se radicó como ley estatutaria, por lo que le espera un trámite distinto. Así como el que presentó el Centro Democrático recién se conoció la apuesta del actual Gobierno.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio