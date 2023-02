Ex ministros de Salud radicaron derecho de petición por la reforma

La incertidumbre en torno a la reforma estructural a la salud, que presentará el gobierno de Petro, ha llevado a que un grupo de siete exministros y 11 exviceministros de Salud presentará un derecho de petición a la actual ministra de la cartera, Carolina Corcho, para conocer la naturaleza del proyecto de ley, además de la participación y consulta de los procesos que se llevarán a cabo en este plan.



En medio de la rueda de prensa, el exministro de salud del gobierno de Samper, Augusto Galán Sarmiento, manifestó que el derecho de petición presentado a la cartera por el grupo de expertos, tiene el objetivo de aportar, para mejorar y tener el goce del derecho fundamental de la salud de todos los colombianos.



El documento prima la necesidad de conocer y socializar los puntos de la reforma, teniendo en cuenta que “hay problemas, retos y dificultades que todavía hay que afronta en especial en la fragmentación de la atención, la oportunidad en algunos servicios especializados, la dificultad de acceso en las zonas rurales, los regímenes de contratación de recursos humanos y la sostenibilidad financiera del sistema”.



Adicionalmente, los ex funcionarios manifiestan que han basado el documento en 15 preguntas entre las que se destacan el cumplimiento de los mínimos constitucionales de la política pública, lugar en donde se deberían enmarcar las propuestas realizadas por el Ministerio para la modificación estructural del sistema, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional “ha decidido comunicar públicamente las líneas de la reforma, no abrir el espacio y mantener secreto su texto”, dicen.



Por otra parte, plantean la respuesta de cómo se va a avanzar en la evolución de la salud, teniendo en cuenta el punto actual en el que se encuentra en general el sistema. También, se habla de el régimen de transición, en el cual se plantea la forma en la que se van a proteger los mecanismos de la misma.

El grupo de actores de la salud defienden el principio y derecho de una participación amplia e influyente en torno al proyecto de ley, teniendo en cuenta que desde la cartera y Gobierno se ha dicho que la reforma ha sido ampliamente socializada, pero, el país no conoce el articulado, lo que ha llevado a la presentaciones por parte del Ministerio en donde se han generado inquietudes.



Una de las causas que más preocupa a los actores de la salud en Colombia, al no tener conocimiento del texto de la reforma, es la sostenibilidad. Los ex funcionarios se preguntan cómo se va a financiar el proyecto de ley, cuánto va a costar y cómo se va a realizar.



Ahora bien, los ex ministros y ex viceministros, están planeando un foro en el que se discutirán las respuestas que dé el Gobierno al derecho de petición y al articulado, para hablar sobre la reforma a la salud.



