Reforma no solucionaría las finanzas del sector de la salud

La frecuencia de los latidos del sistema de salud está a punto de ser insuficiencia cardíaca, porque si bien este es un derecho fundamental para los colombianos, los problemas de recursos y financiación dan una lectura poco alentadora en el electrocardiograma del sector.



Y aunque la cura podría ser una reforma que atienda los puntos críticos que afectan al sistema, lo cierto es que los expertos no ven esperanza a la polémica propuesta en la que viene insistiendo el Gobierno, y que es objeto de críticas desde diferentes frentes.



Diversos sectores consideran que el proyecto no mejora el mal de fondo que aqueja hoy en día a la salud, es decir, la gestión y generación de los recursos, en medio de una clara falta de dinero para atender las necesidades de personas, en función de patologías y de la EPS a la cual están afiliadas.

Actores de la salud han propuesto que se haga una recomposición de los recursos, entre los que se incluye el fortalecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado gira por persona para atender la condición que le amerite, y también se distribuyan de mejor manera para la funcionalidad misma del sistema.



Es así que la situación actual ha logrado entrever la aceptación del Gobierno a los problemas en el sistema. De acuerdo con Félix León Martinez, se debe realizar una “auditoría forense” para que haya claridad sobre las cuentas y los estados financieros de la salud, incluso analizando la posibilidad de que lo haga una entidad internacional.



Por esta razón, ante la posibilidad de repensar una recomposición de los recursos del sistema, en pro de que se distribuya mejor el presupuesto dado desde el Estado e incluso, el tributado por los usuarios del contribuyente, Gustavo Campillo, vocero de Pacientes de Colombia, manifestó que actualmente hay un problema serio porque se está incumpliendo una orden constitucional.



“Otro de los desbalances es la aparición tecnológica, no concebida como un problema en la garantía del derecho, sino en el costo del derecho, que no está siendo valorada de manera oportuna por el Estado”, adicionó.



Es así como el experto aseguró que respecto la situación específica de la UPC por Capitación, el Gobierno es quien tiene la posibilidad de recomponer esa estructuración. “La fórmula es la que tenemos que tratar de encontrar entre todos, no es una fórmula fácil”, dijo.



Ahora bien, respecto al aspecto jurídico de cómo hacer esa reorganización de los recursos, Daniela Arbeláez, asociada en Holland & Knight, detalló que la financiación del sistema de salud en Colombia tiene múltiples fuentes. Entre ellas, los aportes al régimen contributivo realizado por los trabajadores y empleadores, y los ingresos cuyo origen corresponde a aportes provenientes del erario. Tanto fiscal como parafiscal.



Agregó que ello implica que el uso y destinación de los recursos se encuentran sujetos y regulados por la normatividad vigente. En ese sentido, “cualquier recomposición o redistribución que se hiciera debe, además de atender a lo previsto en la normatividad, sujetarse a las normas en materia de presupuesto y gasto público, así como a las respectivas reglas fiscales”.



En la misma línea, Alejandro Gaviria, exministro de salud, infirió que sin la reforma a la salud no se podría hacer una recomposición de recursos porque hay obstáculos e impedimentos legales. “Sacar recursos del aseguramiento para pagar subsidios de oferta a los hospitales públicos, que es una de las pretensiones de la reforma, eso necesita cambios legales”, afirmó.



Estallido en Congreso



Si bien la reforma a la salud ha dado de qué hablar, por las pocas soluciones que ayuden al sistema, los congresistas aseguran que el articulado se debe replantear ya que no resolvería los problemas financieros del sector de la salud.



Para Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, entre los puntos financieros de la reforma, no hay ninguna medida concreta que le apunte a solucionar de fondo el problema estructural. “De hecho, es todo lo contrario. Lo que hace es abrir unos boquetes que incentivan a la corrupción por la eliminación de controles y de auditorías, y el desbordamiento del gasto, porque se van a implementar mecanismos de pagos que los va a disparar”, indicó.

Entre los argumentos expuestos por la congresista a Portafolio, están por ejemplo, la financiación a la oferta de todos los Centros de Atención en Salud (Caps) de manera indiscriminada en todos los lugares del país, o el de los manuales tarifarios que “resultan inconvenientes” porque van a disparar el gasto al permitir que los prestadores cobren el tope.



“Uno ve una absoluta incoherencia entre un discurso de anticorrupción. Los recursos públicos son sagrados, la salud es un derecho, no un negocio. Están es incentivando el desbordamiento del gasto y además la malversación de los recursos”, concluyó.



