Más de 150 expertos piden concertar una nueva reforma a la salud

Mediante una carta, un total de 150 firmantes, entre economistas, líderes empresariales, exfuncionarios del Gobierno y académicos, pidieron al presidente Gustavo Petro abrir una mesa técnica para concertar una nueva reforma a la salud.

En dicho documento, aseguran que el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, durante su primer debate, no ha tenido una participación "amplia y transparente" de toda la sociedad.



"A pesar de que numerosas voces de expertos, usuarios, pacientes, hospitales, empresarios, médicos y trabajadores del sector salud han expresado sus preocupaciones y planteamientos, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta", aseguran en la carta los firmantes.



De igual manera, manifestaron que no han recibido la suficiente información o explicación acerca de cómo se llevará a cabo la transición del sistema de salud vigente del país al que propone el proyecto de ley.



"El paso de un modelo de aseguramiento mixto como el que tenemos actualmente, a uno completamente estatal en el aseguramiento, plantea desafíos extremos e innecesarios que sobrepasan las capacidades de nuestro país y su sector público, y que podrían generar consecuencias nefastas en el ámbito social, generando retrocesos en salud pública y en materia de equidad y pobreza, afectando la dignidad y la vida de muchos ciudadanos del común", agregaron.



Discusión reforma a la salud. César Melgarejo. EL TIEMPO

Derechos

Los expertos aseguraron que lo planteado en la reforma puede prever retrocesos en materia de derechos que gozan los usuarios del sistema de salud vigente, detallando que: "perdemos el derecho a elegir nuestro asegurador, en la portabilidad del servicio en el territorio nacional, en contar con un Plan de Beneficios en Salud claro y exigible en todos los niveles de atención, el que además es igual para todos sin importar la capacidad de pago, en contar con un agente que nos representa y responde de forma integral por todos los servicios de salud, y en los mecanismos de garantía de nuestros derechos, que, como la tutela, no son claras dada la indefinición y traslape de roles entre las nuevas instituciones que crea la reforma".



La propuesta

En la carta, los expertos aseguran que la reforma haría retroceder en materia de operatividad al sistema actual, agregando que tampoco resuelve los problemas que este si puede llegar a tener.



"Es claro que el sistema actual adolece de muchas fallas de diseño, pero el propuesto no contempla la posibilidad de mejorarlo, sino que augura lo contrario", dicen los expertos, agregando que "la reforma conlleva riesgos fiscales considerablemente altos, al igual que la advertencia de diversos actores sobre la prohibición constitucional de medidas regresivas".

Frente a esto, los expertos le propusieron al presidente abrir un espacio de concertación para poder plantear un nuevo articulado para reformar el sistema de salud.



"Aún es posible consensuar un cambio en el sistema de salud de los colombianos que represente un avance respecto en la situación actual y no un retroceso en el derecho a la salud, en la calidad y en la eficiencia del sistema".



Entre los firmantes de la carta se destacan:



1. Alberto Carrasquilla (ministro).

2. Alejandra Botero (jefe DNP).

3. Alejandro Gaviria (ministro).

4. Armando Montenegro (jefe DNP).

5. Ángela María Orozco (ministra).

6. Carlos Caballero (ministro).

7. Carlos Gustavo Cano (ministro).

8. Carolina Barco (ministra).

9. Carolina Soto (directora Banco de la República).

10. Cecilia María Vélez (ministra).

11. César Vallejo (director Banco de la República).

12. Francisco José Lloreda (ministro).

13. Gabriel Silva (ministro).

14. Jorge Humberto Botero (ministro).

15. José Fernando Isaza (rector).

16. José Manuel Restrepo (ministro).

17. Juan Carlos Echeverry (ministro).

18. Juan Carlos Ramírez (director CEPAL).

19. Juan José Echavarría (director Banco de la República).

20. Juan Ricardo Ortega (director Dian).

21. Luis Fernando Alarcón (ministro).

22. María Fernanda Suárez (ministra).

23. María Mercedes Cuéllar (ministra).

24. Mauricio Cárdenas (ministro).

25. Mauricio Perfetti (director Dane).

26. Mauricio Santamaría (ministro).

27. Moisés Wasserman (rector).

28. Noemí Sanín (ministra).

29. Pedro Nel Ospina (director Dian).

30. Rodrigo Botero (ministro).

31. Rudolf Hommes (ministro).

32. Salomón Kalmanovitz (director Banco de la República).

33. Santiago Montenegro (director DNP).

34. Tomás González (ministro).



A la fecha, el presidente no ha emitido respuesta ante la solicitud.



PORTAFOLIO