Por qué Fedesarrollo no ve necesario hacer una reforma a la salud

El centro de estudios Fedesarrollo hizo una revisión de la encuesta Calidad de Vida, del Dane, desde 1993 hasta el 2021. “El actual sistema de salud ha funcionado por el aseguramiento, así que las EPS deberían continuar con las funciones que vienen desarrollando. En vez de acabarlas, hay que eliminar a aquellas que tienen problemas”, aseguró Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo que participó en el estudio.



La entidad hizo públicas 10 propuestas para mejorar el sistema teniendo como focos el mejorar la atención en las regiones, mantener la sostenibilidad financiera y solucionar los problemas de gobernabilidad desde el ente regular, que es el Ministerio de Salud.



La primera propuesta busca “diseñar los modelos de gestión para la integración de redes integrales e integradas a nivel regional con el concurso del gobierno nacional, los gobiernos territoriales y las EPS”.



La segunda proposición es una continuación de la primera, porque luego de tener unas redes establecidas, Fedesarrollo pide que se implemente el modelo de atención integral y el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque diferencial entre los territorios. Aquí coinciden con Carolina Corcho, ministra de Salud, en que la puerta de entrada al sistema debería ser un médico familiar que haga parte de esos centros de atención.



En tercer lugar, se menciona que a partir del diagnóstico de las redes se debe “diseñar un programa de infraestructura y dotación de hospitales”. Y se agrega que se debería hacer “énfasis en las zonas remotas, para que puedan aportar y competir dentro de la red adscrita evitando sobreoferta en algunas regiones”.



Un cuarto punto es la implementación de políticas de talento humano en salud. De manera especial en las zonas apartadas. Por ejemplo, Fedesarrollo propone que se cree un programa de créditos condonables, con recursos de regalías, para el personal de la salud que se quede en las zonas periféricas del país.



La quinta da opciones para que el actual sistema sea sostenible. Sugiere “aumentar la tasa de cotización de los empleados (pasar de 4% a 6% promedio, en un período de 4 años) y modificarla para obtener tasas progresivas; eliminar el techo de 25 salarios mínimos para las cotizaciones de salud exclusivamente; implementar impuestos saludables; evaluar el valor de la UPC y diseñar una UPC ajustada a distintos tipos de riesgo y que el giro directo por parte de la Adres sea la excepción y no la norma.



En la propuesta seis, se menciona que se debería “diseñar, implementar y promover contratos de riesgo compartido con el prestador, los cuales incluyan rutas de atención para pacientes con enfermedades crónicas”. Además, que los contratos sean licitados para unir prestados públicos y privados.



Como séptimo punto, está fortalecer la Supersalud. “Se debe definir mayor independencia y autonomía en el nombramiento del Superintendente por cuatro años y depurar las EPS a nivel regional”.



La octava propuesta incluye la necesidad de atender los determinantes de la salud y que se establezcan instancias para que las coordinaciones sean efectivas. Además propone “hacer una evaluación para definir las acciones y el gasto en salud pública”.



La última de las propuestas es la de “diseñar e implementar un sistema de información público, interoperable y transaccional que soporte las estrategias propuestas y los indicadores de resultados de las redes, EPS, IPS, contratos innovadores de riesgo compartido”.



Jairo Núñez agregó que para implementar esas propuestas no se hace necesaria una reforma.

Sistema tiene amplia cobertura

Fedesarrollo analizó la encuesta Calidad de Vida del Dane desde 1993, que fue cuando entró en vigencia la Ley 100.



A partir de esa revisión, mencionan que “se venia de una afiliación del 24% a nivel nacional, pero a nivel rural, la cobertura era del 7% en 1993. Hoy, la cobertura es del 94% a nivel nacional, mientras que a nivel rural es del 95%. Lo que lleva a decir que la brecha rural se cerró".



Por otra parte, la consulta por prevención también fue otra de las cifras que aumentó. Hoy en día el acceso a prevención en el quintil mas bajo, de menores ingresos está en 59% y en el quintil 5, es decir quienes tienen mejores ingresos, está en un 77%. Esto se ha mantenido por el aseguramiento.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio