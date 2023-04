Gestarsalud, uno de los gremios de EPS del país que afilia a cerce de 20 millones de usuarios, presentó lo que serían 'las líneas rojas' que ven en la ponencia de reforma a la salud que quedó radicada este viernes en la Cámara de Representantes.



Las 'líneas rojas'

El gremio menciona que "las EPS quedarían condenadas a desaparecer en menos de dos años y sus funciones se diluirían en entidades públicas sin experiencia ni coordinación", esto porque en el texto de la ponencia se entiende que las EPS, que pasarían a llamarse Entidades Gestoras de Salud y Vida, solo se les deja con funciones de auditoria, manejo de atención primaria y poco más.



Adicionalmente, mencionan desde el gremio que, al quitarle funciones como la de asegurar, "se plantea el fin del del aseguramiento individual de salud, es decir, los ciudadanos van a perder su seguro de salud y no van a tener quien los acompañe a través de los servicios". A lo que agregan que "se perdería la libre elección en un sistema estatizado".



En ese sentido, Gestarsalud afirma que "la salud de 50 millones de colombianos retrocedería a ser administrada por un sistema de salud estatizado, politizado y fragmentado".



Con lo que aseguran que los 30 años que lleva el actual sistema de salud "serían destruidos" y no aprovecharía "el modelo de aseguramiento que ha favorecido a millones de personas".



Afirmación con la que coincide el centro de estudios Fedesarrollo, que menciona que gracias al aseguramiento es que el 93% de los colombianos tiene acceso a la salud.



En medio de la apuesta de Gestarsalud por que en el sistema de salud se mantengan las EPS, ellos insisten en que "es con las promotoras que se logran las mejoras que el sistema necesita".



Otro de los puntos que mencionan desde el gremio es el gasto en salud con la puesta en marcha de la reforma, por lo que los afirman que "los colombianos tendrían que poner más de su bolsillo".



Según mencionó Félix Martínez, director de la Adres, a principios de marzo, "los recursos de la salud crecen por la tributaria y los aportes", lo que llevaría a que no se afecte el bolsillo de los ciudadanos.



