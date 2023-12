El giro directo no garantizaría más recursos para el sector de la salud, según expertos

En el marco del evento organizado por el Centro de Estudios económicos Anif y Acemi, expertos de la salud, aseguraron que el clima en torno a la reforma a la salud, el giro directo por parte de la Adres, entre otros temas, deben ser revisados con más cuidado por el futuro del sistema de salud en Colombia.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Ana María Vesga, presidenta de Acemi, destacó que sí hay una crisis en el sistema, aunque no se debe solo a las EPS. “Cuando hay un problema, de cualquier naturaleza, se debe entender y aceptar que existe. Si hay una crisis, no es un problema inventado, no es una crisis de las EPS. Yo creo que también hay que hacer ahí un acento especial. No es un problema de las EPS. Lo que pasa es que ellas, como agente y vehículo, evidentemente están hoy en un gran problema”, aseguró.



Es así que en medio de la discusión se determinó que la Adres va a ser como un tesorero, donde las EPS le dirán a la entididad, “por favor, gírele de la plata que yo tengo en mi cuenta corriente al proveedor. Ahí sencillamente es un tesorero. Muy bien, sirve en algunos casos, pero no garantiza que haya más recursos”, ilustró Augusto Acosta, exsuperintendente Financiero.

(Vea: Hueco fiscal por UPC y presupuestos máximos ascendería a $9,6 billones en tres años).



Ahora bien, los expertos aseguraron que el debate por la reforma a la salud, no está tomando las bases fundamentales como lo es la estabilidad del paciente. Respecto a esto, Diana Isabel Cárdenas, consultora independiente, explicó que actualmente no se está escuchando al colombiano.

“En este debate estamos hablando entre entidades, entre defensores, entre expertos, pero no estamos escuchando al paciente, no estamos hablando con el ciudadano y en los pocos mecanismos de información que tenemos, que son las encuestas, las estamos ignorando. Por otra parte, no hemos construido espacios para escucharnos y este debate está lleno de pasiones, más no de realidades”, añadió Cárdenas.

Sistema de salud iStock

A esta opinión se le sumó Augusto Acosta, quien dijo que cuando se discute en medio de una gritería, lo que termina pasando es que nadie escucha. “Me parece que no escucharnos, no querer entender los argumentos, simplemente porque una parte cree que el vaso está medio vacío. Y otra parte cree que el vaso está medio lleno, no va a permitir que lleguemos a conclusiones inteligentes”, refiriendose al debate de la reforma a la salud.



(Vea: Aseguramiento en salud sería un factor de reducción de pobreza).

Respecto a las finanzas del sector de la salud, Diana Cárdenas infirió que no se puede decir que en Colombia no se ha invertido en atención primaria, ni decir que en el sector rural disperso no acceden al servicio.

“No hay evidencia que los países que inviertan en prevención y promoción vayan a reducir el gasto de salud, eso no es verdad. En realidad, lo que ha pasado es que usted hace más pertinente la atención y seguramente va a aumentar la sobrevida porque usted va a tener un cáncer diagnosticado más en una etapa más temprana que en una etapa más tarde”, explicó Cárdenas.

Por otra parte, respecto al déficit, Jesús Alonso Botero, vicerrector de Extensión de la Universidad de Medellín, analizó que es necesario corregir los vacíos o descalcez que hay respecto al tema financiero de sistema de salud, declarando que el único camino para lograr este objetivo es ser eficiente.



(Vea: Las dudas sobre las cuentas del Ministerio de Hacienda de la reforma a la salud).



Según el vicerrector, “no nos queda sino un camino, y creo que es la eficiencia. Debemos ser capaces de crear mecanismos para ser más eficientes y usar los recursos que tenemos mejor para darnos satisfacción a las cosas que queremos o vamos a entrar en lo que es un sistema que no tiene realmente un calce entre ingresos y egresos, y es que se raciona. O nos ocupamos de lo realmente serio o vamos a tener unos problemas terribles para el ciudadano colombiano”.



Ahora bien, llevando la mirada hacia las funciones y artículos que fueron aprobados en la reforma a la salud sobre las funciones que asumiría la Adres, y sobre si esta entidad es capaz de tener a cargo toda la transaccionalidad, Diana Cárdenas, indicó que hay factores que hacen muy complicada poder hacer la gestión como está escrita hoy y también hay unas fallas también de diseño en la propuesta.



“El rol que se le está planteando en la reforma a la Adres, es un rol que por su misma naturaleza no tiene una capacidad de hacer unos contratos inteligentes, ni de verificar en vivo y directo que realmente lo que se haga tenga valor”, concluyó.



(Vea: Reforma a la salud: cuál sería el costo que tendría el proyecto para el 2024).

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio