'Lo que sería transición ahora será de golpe': Petro, tras caída de reforma a la salud

Este miércoles 3 de abril, la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro se hundió en la Comisión Séptima del Senado. Tras hacerse oficial la noticia, el presidente, quien participó del Congreso Cafetero, habló al respecto y mostró su crítica al Congreso.



"Miren lo que nos pasó con el proyecto de la salud. Hace casi dos años presentó el proyecto el Gobierno y no había EPS en el proyecto, se acababan. Vinieron los partidos y los congresistas: 'cómo así que acabar las EPS. Allí hay un acumulado, hay una experiencia. (...) Pasamos a una concertación. Dijimos: 'concertemos, gran acuerdo nacional'. Miren en lo que va el gran acuerdo nacional, se volvió carreta", dijo el presidente Petro.



El mandatario afirmó que su proyecto salvaba a las EPS, pero con la condición de que no fueran aseguradoras debido a que "debían tener reservas técnicas (...) pero resultan que se comieron la plata de los fondos".



"Para salvarlas dijimos que se vuelvan gestoras y dejan de ser aseguradoras. No les gustó", manifestó.



"Lo que nos está diciendo el Congreso, no el Gobierno, es que se quiebran las EPS", prosiguió Petro y remató con una frase que genera dudas: "Lo que podía ser una concertación tranquila y ordenada, sin problema hacemos la transición, ahora es de golpe".



Y cerró: "Para qué matar, quitar, derruir el tiempo de una transición pacífica para salvar unas entidades privadas que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud que privilegiaba al paciente y no al negociante".



