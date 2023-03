Si cae reforma a la salud, habría un impacto económico positivo

Uno de los proyectos banderas del gobierno de Gustavo Petro es la reforma a la salud, que esta semana se le ha visto tambalear, tanto que demostró la ruptura de la coalición que llevó a Petro a la Casa de Nariño.



En esa medida, una posible caída de la iniciativa, por la falta de votos para ser aprobada en el Congreso, tendría “un impacto económico positivo, porque uno de los principales riesgos para la economía colombiana es el carácter contrario a la estabilidad fiscal y contrario a la participación de la iniciativa privada”, como afirmó Jorge Restrepo, docente de economía en la Universidad Javeriana.



De hecho, en el proyecto del Ejecutivo se propone estatizar el sistema de salud, medida con la que partidos y gremios de la salud no están de acuerdo, porque “pone en riesgo las finanzas del sistema”.



A lo que se suma que esta es una de las reformas “catalogadas como radicales por los componentes ideológicos”, asegura el académico.



Y, que una reforma de este tipo se quede sin los votos suficientes demuestra que hay lo que para Restrepo es “un bloque que está defendiendo las instituciones de una democracia liberal existentes en Colombia”.



Para Mauricio Jaramillo Jassir, docente de la Universidad del Rosario, “seguramente Corcho recibirá el mandato de replantear la reforma a la salud, en especial en el reparo de los partidos: que es mantener las funciones de las EPS”.



Pese a que no hay fracaso cantado del articulado, porque se espera que el gobierno intente negociar directamente con los congresistas para conseguir apoyo, Restrepo considera que “estos mensajes deben ser leídos por el gobierno en materia de la laboral y la pensional, para lograr avanzar en reformas que reduzcan el riesgo económico que se le atribuye al gobierno de Gustavo Petro”.



