Alami pide al gobierno colombiano proteger el sistema de salud

En el marco de la reforma a la salud que propuso el gobierno de Gustavo Petro y que esta semana se le ha visto tambalear, la La Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami) se pronunció sobre la iniciativa.



Desde Alami piden al Gobierno Nacional proteger el sistema de salud colombiano, en ese sentido, consideran que se debe fortalecer la atención primaria en salud y retoman lo dicho por Fedesarrollo, donde se observa que el actual sistema ha logrado una amplia cobertura y debe protegerse.



"El Gobierno de Colombia debe proteger el sistema. No se puede, ni es lógico desechar el desarrollo alcanzado. Alami respalda todas las reformas que protejan la estabilidad financiera". En ese sentido, consideran que esa cobertura se puede ver en riesgo con el proyecto del Ejecutivo.



Así, "toda reforma de salud debe ser sustentable en el tiempo, eso es un requisito para segurar el éxito en una reforma".



Consideran, además, que se debe trabajar en una articulación pública-privada para garantizar el acceso a la salud. Además, hicieron referencia a que se deben revisar los determinantes sociales de la salud, porque si hay 30.000 personas que no tienen agua, no se le puede pedir a una EPS que lo resuelva, es el Estado el que debe garantizar el acceso al agua.



Por otra parte, consideran que las EPS deberían seguir con el aseguramiento, porque gracias esto es que se ha logrado la cobertura que se refleja en la encuesta de Calidad de Vida del Dane.





