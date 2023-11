Cuentas de Minhacienda sobre reforma de salud dejan dudas

En medio del candente debate que se realiza en el Congreso de la República para definir el futuro de la reforma a la salud, este miércoles el Ministerio de Hacienda presentó las cuentas frente a cuánto le terminaría costando este proyecto al país, en caso de ser aprobado.



Según los cálculos entregados por el ministro, Ricardo Bonilla, sólo en el 2024, la reforma tendrá un costo de $929 mil millones. Así lo señala el escenario de factibilidad realizado por esta cartera, con base en la ponencia para segundo debate del proyecto.



“Sin reforma, los gastos del sector salud en 2024, según el reporte, alcanzan los $91,3 billones y el informe muestra, además, que con reforma esta cifra en el mismo año suma $92,2 billones. Para esta vigencia, el balance con reforma muestra un déficit de $3,2 billones”, dijo Minhacienda.



No obstante, desde la cartera encargada de las finanzas del Estado se advirtió que el informe presentado al Congreso de la República no constituye un aval fiscal para esta iniciativa y que sólo hace análisis en lo que terminaría costando, así como en varias observaciones frente al articulado.

Dentro de este concepto se puede apreciar que, si se aprueba la reforma, elementos como la Atención Primaria en Salud, para el 2024, pasaría de costar $16,5 billones a $17,5 billones. No obstante, la atención de mediana y alta complejidad se caería, en el mismo lapso, de $66 billones a $65,3 billones.



Ahora bien, pese a que el Ministerio de Hacienda sólo hizo relevancia en los impactos fiscales a corto plazo, la preocupación de los expertos se centra en los aumentos que se darán hacia el futuro, ya que hacia el 2027 le terminaría costando al país más de $10 billones y 0,60% del PIB.



Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, lo primero que hay que destacar es que este concepto técnico de la reforma a la salud se desliga del Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que terminaría reafirmando la teoría de que esta iniciativa es inviable, puesto que no hay recursos para sacarla adelante.



“Lo que hizo el Ministerio de Hacienda, fue decirle al Congreso y al Ministerio de Salud que son necesarias modificaciones, de forma que podamos hacer una estimación nueva del gasto y ahí sí pensar en si puede otorgarse el aval. Acá lo que volvemos a ver es que el Gobierno otra vez es tremendamente optimista”, explicó el académico.

Tal y como lo dice el ministro, el costo de la reforma para el 2024 será de apenas $929.000 millones, pero para el año siguiente (2025) subirá drásticamente a $7 billones, y así sucesivamente se mantendrá aumentando a $9,6 billones para el 2026, a 10,7 para el 2027 y luego de esto bajará gradualmente hasta quedar en $3,8 billones en 2033.



“En ningún lugar de la carta dice que sea consistente con el marco fiscal de mediano plazo. Entonces el Ministerio de Hacienda cumplió con su labor, hay que decir que fue responsable al responder con sus observaciones al proyecto y dar algunas recomendaciones”, agregó el profesor Restrepo.



Luego de que se conociera este concepto, Portafolio pudo confirmar que desde el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) empezaron la revisión de dicho documento para determinar el alcance de los cálculos presentados, especialmente en lo referente al impacto fiscal y la viabilidad del mismo. Se espera que en un par de semanas emitan su respuesta.



Todo esto teniendo en cuenta que, según los analistas, lo más importante es que estas cuentas no se alejen de lo planeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es la hoja de ruta frente a cómo debe gastar el país sus recursos de manera responsable.

Uno de los primeros pronunciamientos que se conoció apenas salió el escenario de factibilidad del Minhacienda fue el del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien dijo que se están haciendo “cuentas de servilleta” y que hay que explicarle al país de donde van a salir esos recursos.

“En 2025 el costo de la reforma pensional en lo contributivo y semicontributivo será de $7,2 billones adicionales, hoy no contemplados en el marco fiscal. Esto según el Carf. En 2025 el costo marginal de la reforma a la salud significa $7 billones adicionales, hoy no contemplados en el marco fiscal. En total son $14,2 billones adicionales, es decir, un punto porcentual adicional de déficit fiscal”, dijo Restrepo Abondano.



Este exministro fue más allá y uniendo el panorama de las reformas a la salud y pensional, resaltó que a lo anterior hay que sumarle que “el ahorro pensional se acaba en 2065 y con ello eso significaría aumentar el déficit en 2,5% del PIB en ese momento o hacer antes otra reforma pensional”.



Dentro del marco del proyecto de reforma, se contempla la implementación de becas de matrícula para la formación posgradual de profesionales de la salud en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública, frente a las que se estima un gasto anual de $120 mil millones a partir del año 2025 para hacer efectivas estas becas.

Además, como parte integral de la iniciativa, se busca establecer un fondo destinado a la atención de catástrofes y epidemias, para el que sugieren destinar alrededor de $50 mil millones anuales, con el objetivo de acumular una reserva mínima de $500 mil millones en un plazo de diez años.

No es un aval fiscal para la reforma

Augusto Galán, exministro de salud, destacó que el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda no constituye un respaldo fiscal para la reforma e hizo hincapié en que se trata de un estudio de factibilidad que debe ser considerado en ese contexto, sin proporcionar fuentes adicionales de recursos para la financiación del proyecto.



Galán agregó que, aunque el documento sugiere inicialmente un aumento en los costos del sistema, no toma en cuenta de manera adecuada el impacto del envejecimiento de la población y que la proyección de menores costos en el futuro no está tan clara como debiera.



