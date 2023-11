La reforma a la salud, lo que preocupa a todo el sistema sanitario colombiano

En el marco del Congreso 13 de Gestarsalud, el gremio que reúne a las Entidades Promotoras en Salud (EPS) del régimen subsidiado, se destacaron los retos e importancia de la conversación sobre la Atención Primaria en Salud (APS), tema que es uno de los ejes clave de la reforma que busca modificar el sistema en el país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Según la ex directora ejecutiva de Gestarsalud, Elisa Carolina Torrenegra, los gobiernos deben hacer políticas públicas dirigidas en la Atención primaria en salud, para cubrir a toda la población sin que se afecte el gasto de bolsillo.



“Esto no se puede hacer de una manera irresponsable, sin que importe el usuario y para pagar esos servicios de salud tenemos que pensar íntegramente, si ya se tiene un acceso o un gasto de bolsillo. Tenemos que entrar a apoyar las conversaciones que vayan en pro de este tema”, indicó.



(Vea: 'Si tuviera que apostar, diría que la reforma a la salud no pasa': Alejandro Gaviria).



Asimismo, reiteró la importancia de articular las acciones individuales con las colectivas, teniendo en cuenta que generalmente se cree que las APS es solo de la salud pública o las de los municipios. “Además, los gobiernos tienen que propender por sistemas de salud sólidos, que son temas que los gobiernos de todos los países deben propender por eso y la comunidad internacional está dentro de ello”, detalló.



Ahora bien, frente a la reforma a la salud, la presidente de la EPS Familiar de Colombia, Erika Ahumada, detalló que Colombia no necesita proyecto de ley que modifique el sistema.



(Vea: Colombia ya tiene disponible vacuna bivalente contra el covid-19: cómo conseguirla).



“Desde La Guajira sentimos y vivimos una minireforma en un lapso de tiempo y en realidad fue un caos dentro del sistema, porque el articulado como está concebido o lo que se planteó en la Bajira, tiene varias contradicciones para que se pueda desarrollar”, explicó ahumada.

Recursos de la salud. iStock

Adicionalmente, agregó que “todos hablamos de la EPS, de la prestación, pero nosotros hemos dado unos pasos grandes. Yo creo que los desafíos y los retos se deben solucionar el conjunto”.



En la misma línea, Beda Margarita Suarez, gerente EPSI Anas Wayú, analizó que sí se debe hacer una reforma, pero no como se está planteando. Según la directiva, desde el punto de vista de las comunidades indígenas, cualquier norma política afectan a la comunidad.



(Vea: Pulso por reforma a la salud sube de tono y enreda el debate).



“Hay leyes y normas muy prudentes en donde reconoce la participación de los pueblos indígenas en la Secretaría General de Seguridad Social y Salud. Los derechos constitucionales son progresivos en las organizaciones y en el marco de esos derechos indígenas, los pueblos de la comunidad se han conformado instituciones propias de salud”, apuntó Suarez.



Igualmente, adicionó que el recurso humano debe ser el recurso financiero. “Se debe reconocer un modelo cuando es una zona de gran interés y que tiene particularidades como lo es poblacional o sociodemográfico, etc.”, concluyó.



(Vea: Firman decreto para la adquisición del complejo hospitalario San Juan de Dios).

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio