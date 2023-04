Salud: las proposiciones que no les aceptaron a los partidos

Para el pasado martes 28 de abril debía ser el primer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La cita estaba pactada para las 8:00 a.m., pero la discusión se aplazó porque la ponencia le llegó a los partidos en la madrugada y ellos decidieron reunirse antes de la votación para que “los técnicos revisaran el documento y que los congresistas pudieran fijar una postura”.



A eso de las dos de la tarde las reuniones habían terminado y ya se tenían posiciones claras frente a la votación del proyecto de Ley 339, con el que se pretende transformar el sistema de salud.



Conservadores y ‘la U’ anunciaron que no van a votar el proyecto presentado por el Gobierno, ya que “no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por las colectividades”, según se lee en el comunicado conjunto emitido por los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno y, pese a eso, se oponen a uno de los proyectos banderas del presidente Petro.



Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, aseguró que “aún hay líneas graves en la ponencia”, haciendo referencia a que el Gobierno sí acogió algunas de sus propuestas, pero no todas, dentro de esas, las que ven como más graves.



Ellos habían presentado 133 proposiciones y dentro de las no acogidas están algunas como la claridad en las funciones de las gestoras y si son ellas quienes asumirán la gestión del riesgo financiero y de salud.



De hecho, esto es la piedra angular de toda la discusión y, según el ministro del Interior, Alfonso Prada, este es uno de los elementos que debe dejarse claro en el transcurso de la discusión.



El tiempo de transición de las EPS a gestoras era otra de las proposiciones que hacían los partidos, y para ellos “el tiempo de transición debe ser mayor” al determinado en la ponencia.



Continuando con el papel de las EPS o gestoras, si pasa el proyecto, ‘la U’ y conservadores mencionan que se debe “permitir que los usuarios puedan elegir libremente a las gestoras que quieren que los atienda”. Otro de los puntos propuestos y que el Gobierno no acogió, según las colectividades, es que “no debe haber fragmentación de redes para lograr que los pacientes tengan continuidad en la prestación del servicio”. Por otra parte, a los conservadores y ‘la U’ les preocupan “cambios en la financiación de entidades territoriales establecidas en la Ley 715”.



Además, mencionan que no se tuvo en cuenta la contratación de los prestadores de servicios, lo que las colectividades llaman “las compras inteligentes”.



Otro de los puntos que el Ejecutivo decidió no acoger es la “aclaración en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de seguridad social del país.



Pese a lo anterior, estos dos partidos afirman que “son conscientes de la necesidad de una reforma enfocada en el usuario y en el bienestar de los colombianos”.



El Partido Verde, por ejemplo, concuerda con que se debe mejorar la propuesta del Gobierno, por eso “han radicado proposiciones conjuntas”.



El presidente Gustavo Petro defiende proyecto

El presidente Gustavo Petro se pronunció, desde su gira por Estados Unidos, frente a la posición de los partidos Conservador y ‘la U’ sobre la reforma a la salud.



Las dos colectividades, que están en la coalición de gobierno, anunciaron que no van a votar el proyecto porque “no se acogieron sus proposiciones”.



Frente a eso, el mandatario dijo que “no se pueden aceptar la totalidad de las propuestas porque nos devuelven a un mundo donde el dinero público es manejado por privados que hacen negocio con él y con la salud de los colombianos”.



Asimismo, agregó “buena suerte”, haciendo énfasis en la carta emitida por los partidos.

Por otra parte, Gustavo Petro ya había mencionado que la de la salud hace parte de sus reformas fundamentales, “porque son parte del programa que el pueblo eligió” y que por eso las defiende.

Aplazan el primer debate a la reforma

El primer debate de reforma a la salud se había agendado para el pasado 18 de abril a las 8:00 a. m. y apenas a las 3:00 p. m. inició el llamado a lista en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Poco fue lo que ocurrió, porque por una serie de impedimentos presentados por los congresistas, el debate se aplazó.



Se alcanzó a leer la ponencia negativa presentada por Juan Felipe Corzo, del partido Centro Democrático, y Betsy Pérez, de Cambio Radical. Esta ponencia pide que se archive el proyecto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

​Periodista de Portafolio