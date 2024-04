Reacciones a la caída del proyecto de reforma a la salud en el Senado

El proyecto de reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro no logró sobrevivir en la Comisión VII del Senado de la República.

Con nueve votos a favor y cinco en contra, el órgano legislativo determinó no darle más trámite al proyecto, el cual ya tenía altas probabilidades de ser archivada tras la aprobación de la ponencia negativa, suscrita por ocho congresistas de la oposición.



Las reacciones al hundimiento del proyecto no se hicieron esperar después de la votación. Una de las primeras personas en dar su concepto a esta decisión legislativa fue el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social Sergio Acero Yate / EL TIEMPO

El jefe de cartera, al salir del Congreso, aseguró que la crisis del sistema de salud no se originó desde este Gobierno, sino desde administraciones anteriores, reafirmando que una reestructuración del sistema sigue siendo necesaria: "Lo sabe todo el pueblo colombiano, lo reconoce la cámara y el senado de República y eso lo vamos a concretar en cualquier momento porque la crisis no la generamos nosotros, sino los gobiernos anteriores. Nosotros vamos a seguir persistiendo".



Katherine Miranda, representante a la Cámara, aseguró que el hundimiento del proyecto de ley fue "crónica de una muerte anunciada", afirmando que si no se caía en el Senado, lo iba a hacer en el Corte Constitucional por errores de procedimiento en el trámite.



"Esto nos sirvió a los congresistas para entender cómo diagnosticar la realidad del sistema de salud que, sin lugar a dudas, necesita una reforma; pero la reforma del Gobierno no fue la adecuada, ni siquiera en su tramite ni en el fondo", dijo.



La también representante a la Cámara, Catherine Juvinao, en cambio, dijo que el archivo a la reforma "no es un festejo", sino, "la tragedia de un gobierno sectario e incoherente con su propia promesa de diálogo nacional, uno que jamás estuvo dispuesto a escuchar".



El archivo de la reforma a la salud no es un festejo: es la tragedia de un gobierno sectario e incoherente con su propia promesa de diálogo nacional, uno que jamás estuvo dispuesto a escuchar.



Ahora el Congreso debe trabajar en una nueva reforma concertada con la academia y los… pic.twitter.com/t2VsLeSHy2 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) April 3, 2024

El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, quien participó en la votación, mencionó que apeló el hundimiento del proyecto de ley.



"Los congresistas financiados por empresas y personas con negocios en salud, acaban de hundir la Reforma a la Salud Permiten así a sus financiadores seguirse enriqueciendo con $80 billones que paga el Estado en Salud, mientras el pueblo sufre", aseguró.



Los congresistas financiados por empresas y personas con negocios en salud, acaban de hundir la Reforma a la Salud



Permiten así a sus financiadores seguirse enriqueciendo con $80 billones que paga el Estado en Salud, mientras el pueblo sufre



No me rindo, apelé el hundimiento pic.twitter.com/I3kNSSJeQs — Wilson Arias (@wilsonariasc) April 3, 2024

De igual manera, la procuradora Margarita Cabello dio su concepto al ahogo del proyecto de ley del Gobierno.



"El Congreso tiene la labor de estudiar y analizar los proyectos que se presenten y son los llamados a tomar las determinaciones y si este proyecto debía salir o no. Si se hundió, y consideramos que es decisión del Congreso que hay que respetar por la separación de poderes".



