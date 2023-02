Los pilares de lo que sería la reforma a la salud del gobierno Petro

El lunes 13 de febrero, el gobierno de Gustavo Petro radicará en el Congreso de la República el que es uno de sus proyectos más importantes: la reforma a la salud.

Aunque el proyecto ha recibido muchas críticas y hasta exministros y exviceministros de Salud presentaron un derecho de petición para conocer los artículos, todo está listo para ser presentado.

Pero, entonces, ¿cuáles son sus pilares?

Lo que se sabe del proyecto

Durante la Cumbre de Asocapitales, realizada el pasado 9 de febrero en San José del Guaviare (Guaviare), el presidente Petro habló sobre algunos de los puntos más importantes de la reforma a la salud.

Lo primero que aclaró el mandatario es que la iniciativa se busca que el hospital público deje de ser una empresa social del Estado y se convierte en una institución de salud.

“Esto es un modelo mixto, complementario, no competitivo. El hospital público deja de ser empresa social del Estado, es decir, de buscar minimizar costos o recortar servicio, y se convierte en institución de la salud, como era antes”, explicó.

Dijo que uno de los pilares más importantes del proyecto es la atención primaria y la prevención por medio de lo que serían los Centros de Atención Primaria (CAP), organizados en el territorio nacional.

“El proyecto tiene un pilar, que tiene varios puntos esenciales, sin el cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente mejorar la latonería, no es que entra a latonería y pintura el sistema de salud. Ha entrado como 10.000 veces desde que yo soy congresista. Nunca ha podido salir algo que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año”, expresó.

Aseguró que “los CAP tendrán una función, que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio, en un promedio de 20.000 personas, para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante, la familia de ese territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla, si es posible, o atenderla aún en un estadio primario en dónde aún sea posible salvar la vida”.

Y reiteró que el objetivo es tener un modelo preventivo y de "atención primaria fuerte”.

La función del hospital es que los pacientes salgan, hasta donde la tecnología y la ciencia dén curados: el derecho a la salud

Según afirmó Petro, el sistema de salud en Colombia es desigual y eso quiere decir que hay una "profunda diferenciación de la población y en las regiones frente al derecho a la salud”.

"No tenemos un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia”, enfatizó.

El Presidente cerró diciendo que el modelo de atención en salud será el mismo, tanto en lo público y lo privado, "como en el barrio rico como en el barrio pobre. Como en el mundo rural que hoy no tiene sistema de salud. Esto lo primero que garantiza es salud en el mundo rural, que hoy no tiene salud”.

¿Y las EPS?

Una de las críticas al proyecto de reforma a la salud es que las EPS desaparecerían.

Ante ello, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo, tras una reunión con representantes de las EPS y las IPS que “el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS y tampoco les pone un término de subsistencia. La idea es que se acondicionen y puedan convivir dentro del nuevo sistema de prevención y atención primaria y tener todas las posibilidades de tener sus objetos sociales”.

