Reforma a la salud aún no tendría concepto de factibilidad, dice Jaramillo

En medio de una conferencia en la Universidad de Antioquia y en vísperas de la radicación de la reforma a la salud; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, aseguró que el proyecto de ley no posee aún concepto de factibilidad.

En su intervención, el jefe de cartera aseguró que estos no se ha dado porque, según él, "cada día le estamos adicionando algo".



Cabe recordar que en noviembre del año pasado, cuando se presentó en Congreso de la República el informe de factibilidad del proyecto de ley, varios congresistas mostraron su escepticismo a este, en especial una de sus principales opositoras, la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda.



"No autoriza expresamente la aprobación del proyecto porque solo se conoce una aproximación del costo que no se ajusta a la realidad del sector salud", dijo la congresista.

En ese mismo sentido, la representante aseveró que el documento es una prueba de que no se sabían los costos: “Confirmo mi denuncia de que los coordinadores ponentes nunca tuvieron los estudios para determinar los costos de la reforma. Se aprobaron los artículos 61 y 62 desconociendo que estos fomentan la inflexibilidad del gasto”.



En su momento, la congresista también aseguró que no se tienen en cuenta los costos del sistema unificado propuesto por el Gobierno y tampoco se dio cuenta de los supuestos ahorros en los sistemas de complejidad mediana y alta ante la implementación del sistema primario y preventivo.



“Dadas las limitaciones presentadas, ni siquiera hay un escenario de factibilidad sino de prefactibilidad por falta de información y de costos que no se han calculado”, señaló la representante Miranda, que cuestionó que las cuentas presentadas “no muestra la evolución de los ingresos fiscales entre el 2024 y 2033".



Las declaraciones del ministro de Salud se hacen previas al reinicio de la discusión de la reforma y al debate de moción de censura a la que se someterá para saber si continúa o no en el Ministerio. Esta se llevará cabo este 29 de febrero.



