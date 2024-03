‘Reforma a la salud no debe aumentar gasto del bolsillo de los colombianos’

La reforma a la salud para fortalecer el acceso y servicios para los colombianos en todo el territorio nacional debe hacerse mejorando los procesos existentes y no perdiendo los avances que el sistema ha tenido en los últimos 30 años. Así lo manifestó la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, durante la audiencia pública sobre este tema convocada por la senadora Norma Hurtado en Cali.

“Hay que mejorar, hay que fortalecer pero eso se tiene que hacer sobre lo construido, no podemos dejar que lo que se ha mejorado, lo que se ha avanzado hoy en día no tenga unos cimientos para mejorarse, no hay que hacer borrón y cuenta nueva”, dijo Lacouture en su intervención.

Agregó que dentro del proceso si tenemos la viabilidad financiera de un sistema que pueda cubrir las necesidades que tienen los colombianos.

“La experiencia de 30 años ha mostrado que hay un sistema que si bien no cuentan los recursos completos, si ha dado respuesta a muchas de las necesidades a los colombianos. No podemos olvidar de lo que se ha construido pasa por un sistema que hoy en día tiene calidad de servicio, no lo digo yo, está establecido desde el Ministerio de Salud”, expresó Lacouture al hacer referencia a las estadísticas según las cuales hubo una reducción en el reporte de fallas de atención médica, de sistema y falta de recursos del 42,3 % en 2003 a 7,5 % en 2021.

Así mismo, indicó que dentro de los aspectos que hay que mejorar en el sistema de salud es el acceso, pues hoy lo tiene el 70% de la población y así mismo, preservar el mínimo gasto de bolsillo que tienen los colombianos a la hora de recibir servicios y/o tratamientos médicos.

“Ese acceso también va de la mano con que hoy tenemos un gasto de bolsillo reducido a nivel latinoamericano. ¿Vamos a pasar por un gasto de bolsillo más grande en Colombia sabiendo que los colombianos no cuentan con esos recursos?”, cuestionó la Presidenta de AmCham Colombia.

Así mismo, advirtió que la Reforma a la Salud como está propuesta, contiene cambios en la ruta de atención al paciente, lo cual generaría confusiones a futuro. “Tenemos que hacer la reflexión sobre si nosotros tenemos hoy una entidad de salud a la cual vamos, nos dirigimos y nos recibe y nos presta el servicio, en el momento de tener una transformación sobre algo que funciona vamos a pasar a 15 entidades sobre las cuales no vamos a tener la claridad de la ruta del paciente para lograr prestar ese servicio”, dijo.

“No podemos dejar que el sistema que hoy está funcionando, deje de funcionar. No podemos dejar un borrón y cuenta nueva y mucho menos podemos permitir que la reforma nos lleve solamente a cambiar la ruta de los recursos y no a mejorar el sistema”, puntualizó María Claudia Lacouture.

PORTAFOLIO